Tο νέο Διοικητικό της Συμβούλιο εξέλεξε σήμερα η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (ΠΣΕΚΑ), στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς, που πραγματοποιήθηκε πό τις 26 μέχρι τις 29 Αυγούστου, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΣΕΚΑ, στη θέση του Προέδρου εξελέγη ο Philip Christopher, ενώ το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβουλίου διαμορφώνεται ως εξής: Αναπληρωτής Πρόεδρος: Σάββας Τσίβικος, Ταμίας: George Miltiadous, Αντιπρόεδροι: Αντρέας Παπαευριπίδης (Ηνωμένο Βασίλειο), Μιχάλης Τουμάζος (Υπόλοιποι Αφρική) και Κυριάκος Παπαστυλιανού (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) και Γενικός Γραμματέας: Μιχάλης Χατζηλούκας (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).

Οι Αντιπρόεδροι που εξελέγησαν είναι: Αντρέας Παπαευριπίδης (Ηνωμένο Βασίλειο), Κυριάκος Παπαστυλιανού (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Μιχάλης Τουμάζος (Υπόλοιπη Αφρική), Alexander Mayer (Υπόλοιπη Ευρώπη), Κώστας Σταματάτης (Ελλάδα), Κώστας Κολάτσης (Νότια Αφρική), Chris Koulinos (Αυστραλία), Ντίνος Σοφοκλέους (Καναδάς).

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΣΕΚΑ αναλαμβάνει την αποστολή να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ενότητα της κυπριακής διασποράς και να συμβάλει στην προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με τον επαναπατρισμό ταλέντων, την εξωτερική πολιτική και τις εσωτερικές υποθέσεις της Κύπρου.