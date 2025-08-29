Αύριο η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, ενώ την Τρίτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, για να κυμανθεί έτσι πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι τις πρωινές ώρες θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί και τοπικά ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο το απόγευμα στα νοτιοδυτικά και τα βόρεια θα είναι λίγο ταραγμένη.

Το βράδυ, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρείται τοπικά αυξημένη χαμηλή νέφωση, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα αλλά και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

