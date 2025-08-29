Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έλαβε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας στην Αθήνα, για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 παραρτήματος, ως μη κρατικό Πανεπιστήμιο υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), με επωνυμία ΝΠΠΕ: UNIC ATHENS Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας, μέσω του αρμόδιου Υφυπουργού Νίκου Παπαϊωάννου η έγκριση αφορά, Ιατρική Σχολή, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας και Νομική Σχολή.

Η έγκριση για το University of Nicosia είναι η μία εκ των τεσσάρων αποφάσεων έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας που έλαβε το αρμόδιο Υπουργείο της Ελλάδας.

Τα υπόλοιπα ιδρύματα είναι το The Open University, με την επωνυμία ΝΠΠΕ «Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Ανατόλια - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» στη Θεσσαλονίκη, το The University of YORK, με επωνυμία ΝΠΠΕ «CITY Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» και το The University of Keele με την επωνυμία ΝΠΠΕ «The University of Keele, Greece - Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης».

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

«Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο. Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Από τη μεριά του, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για μία ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία δίνει στους νέους μας περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και περισσότερους δρόμους αριστείας.