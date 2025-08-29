Σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου, κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, η κατάσταση των τριών ανδρών - ηλικίας 52, 42 και 39 ετών - που τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στην Αραδίππου.

Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ο 52χρονος φέρει τραύματα στα χέρια και στα πόδια και αναμένεται να εισαχθεί στο χειρουργείο για επέμβαση, με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς σοβαρή, αλλά εκτός κινδύνου.

Ο 42χρονος, ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή όταν μετέβη για να πάρει δικά του παλαιά μέταλλα, υπέστη ρήξη σπλήνας, η οποία του αφαιρέθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην Ορθοπεδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Εξάλλου ο 39χρονος, ο οποίος διαμένει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 2023, φέρει τραύματα στα χέρια και στα πόδια και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Η κατάσταση των τριών ανδρών είναι, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Υπενθυμίζεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 09.30 το πρωί, όταν ο 52χρονος μετέβη στον χώρο με διπλοκάμπινο όχημα για να παραδώσει παλαιά μέταλλα.

Κατά την εκφόρτωση των μετάλλων, σημειώθηκε έκρηξη, τραυματίζοντας τον ίδιο, έναν υπάλληλο της επιχείρησης και ακόμη έναν πολίτη που βρισκόταν στο σημείο για να μεταφέρει δικά του μέταλλα.

Στη σκηνή μετέβη ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Σωτηριάδης, μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Αραδίππου και του ΤΑΕ Λάρνακας τα οποία απέκλεισαν τη σκηνή, διενήργησαν εξετάσεις και παρέλαβαν διάφορα τεκμήρια.

Από τις πρώτες εξετάσεις που διενεργήθηκαν φαίνεται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μη εκραγέν στρατιωτικό πυρομαχικό.

Στο σημείο μετέβησαν επίσης πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και πυροτεχνουργός της Εθνικής Φρουράς, μέλη της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Εργασίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου.

