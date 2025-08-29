Σε μια από τις πιο δύσκολες κρίσεις που βίωσε η Κύπρος με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την ορεινή Λεμεσό, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (Κ.Ε.Σ.), στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής του, δήλωσε παρών στην πρώτη γραμμή, δίνοντας παράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης και προσφοράς.

Από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο με δεκάδες εθελοντές και προσωπικό του Κ.Ε.Σ. βρέθηκε στο πεδίο, ενισχύοντας όλες αυτές τις μέρες σημαντικά την συνολική προσπάθεια ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων.

Άμεση παρέμβαση από την πρώτη στιγμή

Το βράδυ της 23ης Ιουλίου, στελέχη του οργανισμού σε συνεργασία με τον Κλάδο Λεμεσού μετέβησαν στην περιοχή κάνοντας μια πρώτη αξιολόγηση της κατάστασης σε Πάχνα, Μαλιά, Επισκοπή και στην παραλία Αγίου Ερμογένη, όπου εντοπίστηκαν περίπου 30 άνθρωποι, που είχαν βρει εκεί προσωρινό καταφύγιο - ανάμεσά τους παιδιά, ηλικιωμένοι και κατοικίδια. Μέλη και εθελοντές του Κ.Ε.Σ. τούς καθοδήγησαν σε Κέντρο Φιλοξενίας της Πολιτικής Άμυνας, εξασφαλίζοντας κατάλληλες συνθήκες διαμονής.

Με πλήρες κλιμάκιο στο Συντονιστικό Κέντρο

Από το επόμενο πρωί, ο Κ.Ε.Σ. εγκατέστησε πλήρες κλιμάκιο στο Συντονιστικό Κέντρο, συνδράμοντας τις κρατικές υπηρεσίες σε 24ωρη σχεδόν βάση. Η προσφορά του Κ.Ε.Σ. δεν περιορίστηκε στην παροχή υλικής βοήθειας, αλλά λειτούργησε και ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ πολιτών και κρατικών υπηρεσιών, δίνοντας άμεσα λύσεις στο πεδίο. Δεκάδες εθελοντές εργάζονται όλες αυτές τις μέρες για τη διαλογή υλικού και την προετοιμασία εξατομικευμένων πακέτων στήριξης, ενώ φρόντισαν και τη διανομή γευμάτων σε εθελοντές και επιχειρησιακές ομάδες που δρούσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Στέγη, παιδιά και ψυχολογική στήριξη

Μέσω των λογαριασμών του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Κ.Ε.Σ. απηύθυνε έκκληση σε όσους διαθέτουν αχρησιμοποίητα υποστατικά να τα προσφέρουν για την προσωρινή φιλοξενία πυρόπληκτων συμπολιτών μας. Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε συγκινητική και ενίσχυσε αποφασιστικά τις προσπάθειες της Πολιτικής Άμυνας με την εξεύρεση, μέχρι στιγμής, πέραν των 40 καταλυμάτων.

Παράλληλα, ο Κ.Ε.Σ. στελέχωσε από την πρώτη στιγμή τα τρία (3) Κέντρα Φιλοξενίας της Πολιτικής Άμυνας, σε Τριμήκλινη, Ερήμη και Επισκοπή παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια εις είδος, Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες, Ψυχοκοινωνική Στήριξη, καταγραφή αναγκών με εξειδικευμένους εθελοντές, πρώτους βοηθούς και ψυχολόγους.

Μέσω της Υπηρεσίας Ψυχοκοινωνικής Στήριξης δημιουργήθηκαν «safe spaces» για παιδιά, προσφέροντας παιχνίδι, χρώμα και χαμόγελα σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη συνθήκη. Επιπλέον, τις επόμενες μέρες, ο Κ.Ε.Σ. σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick διοργάνωσε θερινό σχολείο για τα παιδιά πυρόπληκτων οικογενειών, με στόχο την αποφόρτιση των παιδιών, αλλά και τη διευκόλυνση των γονέων, προκειμένου να δρομολογήσουν τις διαδικασίες για την αποκατάστασή τους. Σε συνεργασία με την Bolt παρέχεται δωρεάν μετακίνηση των παιδιών από και προς το θερινό σχολείο όπου υπάρχει ανάγκη.

Καταλυτική η συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα στο έργο του Κ.Ε.Σ.

Η στήριξη από τον ιδιωτικό τομέα υπήρξε καθοριστικής σημασίας στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής αποστολής του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι Υπεραγορές Αλφαμέγα, διαχρονικός υποστηρικτής του Κ.Ε.Σ., ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα, προσφέροντας περισσότερες από 400 μερίδες φαγητού και φρούτα σε πληγέντες και επιχειρησιακό προσωπικό.

Η Lidl Κύπρου, επίσημος υποστηρικτής της διαχείρισης κρίσεων, παρείχε είδη πρώτης ανάγκης, νερά, τρόφιμα και προϊόντα ατομικής υγιεινής, ενώ άλλοι 25 προμηθευτές είναι σε ετοιμότητα να παρέχουν στήριξη μόλις προκύψει νέα ανάγκη.

Η ΟΠΑΠ Κύπρου επιχορήγησε την αγορά 10 γεννητριών ισχύς 6KVA και 60KVA για την άντληση νερού, την υποστήριξη κατοίκων που εξαρτώνται από την παροχή οξυγόνου καθώς και την στήριξη κτηνοτροφικών μονάδων.

Εισφορές μέσω Κ.Ε.Σ.

Ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολιτών και οργανισμών να συνεισφέρουν για την κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ο Κ.Ε.Σ. ανακοίνωσε ότι δέχεται χρηματικές εισφορές.

Οι εισφορές μπορούν να κατατεθούν στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου, με την ένδειξη “Cyprus Fires 2025” στις λεπτομέρειες της κατάθεσης:

Όνομα: Cyprus Red Cross Society

Αρ. Λογαριασμού: 357038603928

IBAN: CY31 0020 0195 0000 3570 3860 3928

BIC: BCYPCY2N

Αρ. άδειας εράνου: Ν.Π. 01/2025

«Η προσπάθεια συνεχίζεται»

Σε δηλώσεις του ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κύριος Μάριος Αργυρού, ανέφερε: «Αυτό που καθορίζει την αποστολή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού δεν είναι μόνο η άμεση παρέμβαση, αλλά η σταθερή ανθρώπινη παρουσία. Η ενεργοποίηση δεκάδων εθελοντών, η συνεργασία με επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας και η συνεχής επαφή με τις κοινότητες στέλνουν το πιο ουσιαστικό μήνυμα πως κανείς δεν είναι μόνος. Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς όλους τους εθελοντές, τους δωρητές, τις επιχειρήσεις και τους φορείς που στάθηκαν στο πλευρό μας. Η ανταπόκρισή τους ήταν άμεση, συγκινητική και καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του έργου μας. Παραμένουμε δίπλα στους πληγέντες με τη συνδρομή ολόκληρης της κυπριακής κοινωνίας, η οποία μετατρέπεται άμεσα σε στήριξη και ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη».

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός είναι σταθερά παρών σε κάθε κρίση, με επίκεντρο τον άνθρωπο.