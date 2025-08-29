Σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός Kitas Weather στο facebook, γίνεται αναπαράσταση της ανάφλεξης της πυρκαγιάς στην Ορεινή Λεμεσό.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση, στο πείραμα του βίντεο, με πολύ ηπιότερες συνθήκες (θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, σχετική υγρασία 60% και 1 μποφόρ άνεμο) και πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη (συγκρίνετε στάχτη), άρα πολύ μικρότερο θερμικό φορτίο, δεν απέμεινε τίποτα από το αποτσίγαρο.

Δείτε αυτούσια την ανάρτηση:

Πυρκαγιά Μαλιάς - Πιθανά αίτια

Την ώρα έναρξης της πυρκαγιάς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ήταν όντως πολύ ευνοϊκές για έναρξη πυρκαγιάς από αποτσίγαρο και από την πρώτη στιγμή πιστεύαμε και αναφέραμε ότι αυτή ήταν η πιθανότερη αιτία πρόκλησης της. Χωρίς όμως να υπάρξει κάποιος μάρτυρας κατά την έναρξη της είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να στοιχειοθετηθεί.

Ένα αποτσίγαρο χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις για να δώσει πυρκαγιά. Πρώτα απ'όλα πρέπει να πέσει στο "σωστό" σημείο, ξηρή, λεπτή καύσιμη ύλη με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα υγρασίας. Παράλληλα χρειάζονται οι κατάλληλες καιρικές συνθήκες που προϋποθέτουν θερμοκρασία περίπου 30 βαθμούς και άνω, σχετική υγρασία περίπου 30% και κάτω και μέση ένταση ανέμου περίπου 3-4 μποφόρ και άνω. Στην προκειμένη περίπτωση πιο ευνοϊκές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν αφού η θερμοκρασία βρισκόταν στους 40 βαθμούς Κελσίου, η σχετική υγρασία στο 19% και η μέση ταχύτητα ανέμου στα 5 μποφόρ με ριπές 7 μποφόρ.

Αυτές οι συνθήκες χρειάζονται έτσι ώστε ένα αποτσίγαρο να μπορεί να διατηρηθεί αναμμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν σβήσει ή φθάσει στο φίλτρο. Ακολούθως αρχίζει καύση στα ξηρά χόρτα χωρίς φλόγα σε αρχικό στάδιο και μετά ακολουθεί η ανάφλεξη.

Με την ανάφλεξη θερμαίνεται περισσότερο το αποτσίγαρο με αποτέλεσμα να συνεχίσει να καίει ή να παρατηρηθεί ανάφλεξη αν υπάρχει η απαιτούμενη καύσιμη ύλη και όχι να σβήσει.

Σε ένα πείραμα που έγινε, με πολύ ηπιότερες συνθήκες (θερμοκρασία 27 βαθμοί Κελσίου, σχετική υγρασία 60% και 1 μποφόρ άνεμο) και πολύ λιγότερη καύσιμη ύλη (συγκρίνετε στάχτη), άρα πολύ μικρότερο θερμικό φορτίο, δεν απέμεινε τίποτα από το αποτσίγαρο.

Δείτε το πείραμα:

Διαβάστε επίσης: Επιμένει στα περί εμπρησμού ο Λογγίνος αλλά δεν αμφισβητεί το πόρισμα