Μέλη της Αστυνομίας (ΟΠΕ Λάρνακας), ενώ βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία, ανέκοψαν σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχή της Λάρνακας, αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 27χρονος, με συνοδηγό 33χρονο.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός του οχήματος εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και διάφορα τιμαλφή άγνωστης αξίας.

Τα δύο πρόσωπα συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης συνεχίζει τις εξετάσεις.