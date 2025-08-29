Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά νωρίς το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και το πρωί τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα, τοπικά στα νότια παράλια ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά και νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα δυτικά παράλια. Αργότερα, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και στο ανατολικό μισό του νησιού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά το απόγευμα δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.