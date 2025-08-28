Το κυπριακό νομικό σύστημα και τον ρόλο του γραφείου της Επιτρόπου Νομοθεσίας παρουσίασε η Επίτροπος Λουίζα Ζαννέτου σε διερμηνείς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τετάρτη, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σε ανακοίνωση του γραφείου της Επιτρόπου, αναφέρεται ότι η ομιλία της εντασσόταν στο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διερμηνέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με σκοπό την εξοικείωση των διερμηνέων που μεταφράζουν από τα ελληνικά στις υπόλοιπες επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με τις ιδιαιτερότητες της Κύπρου.

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κυπριακού κράτους και των τριών εξουσιών, στη βάση των προνοιών του Συντάγματος, την εκτελεστική εξουσία, τη δικαστική, και τη νομοθετική, καθώς και τον ρόλο του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Μεταξύ άλλων, η Επίτροπος αναφέρθηκε και στο Δίκαιο της Ανάγκης, που, όπως είπε, διαμόρφωσε την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε, επίσης, στις πηγές δικαίου στην Κύπρο, στη νομοπαρασκευαστική διαδικασία που ακολουθείται και στον ρόλο της Νομικής Υπηρεσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ