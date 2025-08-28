Αναμένουμε από όλους πιο υπεύθυνη στάση, ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σε ανακοίνωσή του για την απόφαση της ΟΕΛΜΕΚ να μην επιτρέψει στους/τις διευθυντές/ντριες σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης να προσέλθουν και να ενημερωθούν αύριο, μέσω καθιερωμένης συνάντησης που γίνεται κάθε χρόνο, για τις εμφάσεις της νέας σχολικής χρονιάς, τις νέες πολιτικές και τον ρόλο των διευθυντών/ντριών.

Το Υπουργείο εκφράζει τη λύπη του για «το γεγονός ότι η ίδια η ΟΕΛΜΕΚ δεν αξιολογεί σωστά τον ρόλο των διευθυντών και ο ίδιος ο σύνδεσμός τους παραπληροφορεί, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα διαδικαστικά και συνδικαλιστικά αιτήματα, τα οποία φαίνεται να προέχουν των παιδαγωγικών αναγκών και της προσπάθειας που καταβάλλεται για αναβάθμιση και βελτίωση του δημόσιου σχολείου».

«Ο τρόπος επίλυσης αιτημάτων δεν είναι η αφαίρεση από τα στελέχη της, του δικαιώματος της εκπαίδευσης, της ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων με το Υπουργείο, αλλά ο διάλογος, τον οποίο το ΥΠΑΝ ποτέ δεν αρνήθηκε, αλλά αντίθετα τον επιδιώκει», αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, προσθέτοντας ότι αναμένει «από όλους πιο υπεύθυνη στάση, ειδικά στα θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση».

«Συνεπώς, όλοι ας αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και ας αποφύγουμε αποφάσεις που πλήττουν το δημόσιο σχολείο και μειώνουν τον ρόλο των στελεχών του», επισημαίνει το Υπουργείο, απευθύνοντας «δημόσια πρόσκληση στην ΟΕΛΜΕΚ για επίλυση των σοβαρών ζητημάτων ουσίας που απασχολούν το εκπαιδευτικό μας σύστημα, μακριά από τακτικισμούς και μικροπολιτικές».

Πηγή: ΚΥΠΕ