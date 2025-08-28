Εγκλωβίστηκε στο όχημα του ο Αναστάσιος Μιχαηλά, ηλικίας 80 ετών, ο οποίος σήμερα έχασε τη ζωή του σε οδική σύγκρουση στη Λάρνακα, όταν αφού εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Ριζοελιάς – Καλού Χωριού, το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με ταξί αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονος Ελλαδίτης.

Όπως δήλωσε ο Σπύρος Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας «γύρω στις 11.10 το πρωί της Πέμπτης 28 Αυγούστου, σημειώθηκε θανατηφόρα οδική σύγκρουση, στον αυτοκινητόδρομο από τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς προς τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού, πλησίον της εξόδου που οδηγεί στη λεωφόρο Ελλάδας".

Πρόσθεσε ότι "νεκρός είναι ο Αναστάσιος Μιχαηλά, 80 ετών από την Αραδίππου, ο οποίος από τις μέχρι τώρα εξετάσεις της Τροχαίας Λάρνακας, φαίνεται ότι οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο με εξ αντιθέτου φορά, εντός του αυτοκινητοδρόμου, με αποτέλεσμα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται αυτό να συγκρουστεί μετωπικά με όχημα ταξί που οδηγούσε Ελλαδίτης, ηλικίας 55 ετών».

Από τη σύγκρουση «η οποία ήταν σφοδρή, ο 80χρονος εγκλωβίστηκε εντός του οχήματος και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός».

Όπως είπε ο κ. Χρυσοστόμου, «ο οδηγός του ταξί φέρει κατάγματα και θα κρατηθεί στο Νοσοκομείο για νοσηλεία. Ο 55χρονος υποβλήθηκε σε προκαταρκτική εξέταση αλκοτέστ με μηδενική ένδειξη».

Το Τμήμα Τροχαίας Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ