Τα στοιχεία του Τμήματος Παρακολούθησης/Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) καταδεικνύουν ότι από το 2004 έως το 2023 έχουν καταγραφεί 182 θάνατοι από υπερβολική δόση, με το 2023 να καταγράφονται 17 περιστατικά, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία συνδέεται με τη χρήση διεγερτικών ουσιών, όπως η κοκαΐνη και η μεθαμφεταμίνη, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αρχής, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την υπερβολική δόση στις 31 Αυγούστου.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι το φετινό μήνυμα, «Ενώνουμε Δυνάμεις για τη Ζωή», υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης στην πρόληψη των θανάτων από υπερβολική δόση.

Προστίθεται ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (EUDA, 2025), το 2023 καταγράφηκαν στην ΕΕ τουλάχιστον 6.500 θάνατοι από υπερβολική δόση, με την πλειονότητα να συνδέεται με την ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών ουσιών, όπως οπιοειδή, διεγερτικά, αλκοόλ και βενζοδιαζεπίνες.

Η Αρχή αναφέρει ότι συνεχίζει να υλοποιεί ολοκληρωμένες στρατηγικές για την πρόληψη των θανάτων από υπερβολική δόση, με έμφαση στις δράσεις:

Θεραπεία υποκατάστασης: Ενίσχυση της πρόσβασης και διατήρησης των χρηστών οπιοειδών σε προγράμματα θεραπείας υποκατάστασης με αγωνιστές οπιοειδών, καθώς και διασφάλιση της συνέχειας της θεραπείας στη φυλακή και κατά την επανένταξη στην κοινότητα.

Διαθεσιμότητα ναλοξόνης: Επέκταση της διαθεσιμότητας της ναλοξόνης (ρινικό σπρέι), ενός ανταγωνιστή των οπιοειδών που μπορεί να ανατρέψει την υπερβολική δόση. Η ΑΑΕΚ εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι με τη σειρά του εκπαιδεύουν χρήστες και μέλη των οικογενειών τους στη σωστή χρήση της.

Μείωση της βλάβης: Επέκταση των υπηρεσιών της κινητής μονάδας «CareZone» και εγκατάσταση αυτόματων μηχανών παροχής υλικού μείωσης της βλάβης (όπως αποστειρωμένες σύριγγες) σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.

Καταπολέμηση του στίγματος: Προώθηση εκστρατειών για την ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο τη μείωση των προκαταλήψεων και την ενίσχυση της υποστήριξης προς τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης.

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την υπερβολική δόση η Πλατεία Ελευθερίας θα φωτιστεί συμβολικά με λιλά χρώμα στις 31 Αυγούστου, ενώ εκείνη την ημέρα λειτουργοί της κινητής μονάδας μείωσης της βλάβης «CareZone» και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), θα βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας για να ενημερώσουν το κοινό, να μοιράσουν ενημερωτικό υλικό και να συνομιλήσουν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της υπερβολικής δόσης.

Η Αρχή καλεί το κοινό να συμμετάσχει στις δράσεις της Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την υπερβολική δόση στην Πλατεία Ελευθερίας και να ενημερωθεί για την πρόληψη της υπερβολικής δόσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ