Η επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής και τα θετικά αποτελέσματα της αξιολόγησης του Προγράμματος Πολιτιστικής Παιδείας «Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού – Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού», οδήγησαν στην απόφαση για ουσιαστική επέκταση του προγράμματος κατά την επόμενη σχολική χρονιά, με στόχο να ενταχθούν ακόμη περισσότερα σχολεία και δημιουργοί και να ενισχυθεί η παρουσία του πολιτισμού στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και επιχορηγείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε τόσο από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το ΥΠΑΝ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς και από τα παιδιά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά ανέδειξαν τη μεγάλη παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισμική αξία του προγράμματος, επισημαίνοντας την καλλιέργεια αξιών, τη γνωριμία με τον τοπικό πολιτισμό, την αποκάλυψη ταλέντων και την ενίσχυση της αυτοέκφρασης των παιδιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κατά τη σχολική χρονιά 2024–2025 υλοποιήθηκε, σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε 15 σχολεία (8 Δημοτικής και 7 Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης), ενώ άλλα 55 σχολεία προχώρησαν σε καλλιτεχνικές συνεργασίες με δημιουργούς από όλες τις τέχνες αξιοποιώντας τον κατάλογο των «Πρεσβευτών/Πρέσβειρων Πολιτισμού».

Συνολικά 129 δημιουργοί από όλους τους τομείς του πολιτισμού περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό που έχει καταρτίσει το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Οι Πρεσβευτές/Πρέσβειρες συνεργάστηκαν με τα σχολεία στο πλαίσιο βιωματικών εργαστηρίων, εμπλουτίζοντας την εμπειρία των μαθητών και των εκπαιδευτικών με πρωτογενή πολιτιστικά ερεθίσματα.

«Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η καλλιέργεια της πολιτισμικής συνείδησης και έκφρασης – μίας από τις επτά εγκάρσιες δεξιότητες διά βίου μάθησης, όπως έχουν καθοριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης», αναφέρεται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέσω της επαφής με τον πολιτισμό, τόσο τον παραδοσιακό όσο και τον σύγχρονο, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους, να αναπτύξουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, να εκφραστούν δημιουργικά και να διαχειριστούν κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα μέσα από την τέχνη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχική δράση των παιδιών, τα οποία συγκρότησαν πολιτιστικές επιτροπές, πρότειναν δράσεις, συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες και παρουσίασαν τα έργα τους. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την ημερίδα κατά την οποία τα ίδια τα παιδιά παρουσίασαν τα αποτελέσματα των δράσεων τους, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπροσώπηση της σχολικής τους κοινότητας ως αυθεντικοί πρεσβευτές πολιτισμού.

Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε τόσο από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το ΥΠΑΝ, όσο και από τους εκπαιδευτικούς και από τα παιδιά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναδεικνύουν τη μεγάλη παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισμική αξία του προγράμματος, επισημαίνοντας την καλλιέργεια αξιών, τη γνωριμία με τον τοπικό πολιτισμό, την αποκάλυψη ταλέντων και την ενίσχυση της αυτοέκφρασης των παιδιών.

Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, εντυπωσιακό εύρημα αποτελεί η θετική αλλαγή στο ήθος και την κουλτούρα του σχολείου.

Σχόλια από εκπαιδευτικούς υπογραμμίζουν ότι «το πρόγραμμα έδωσε στο σχολείο άρωμα πολιτισμού», ότι «ενίσχυσε τη δημιουργικότητα και το ήθος», ενώ από τα ίδια τα παιδιά καταγράφηκαν συγκινητικές δηλώσεις, όπως: «Θα κρατούσα τις πολύτιμες εμπειρίες συνεργασίας και ενδυνάμωσης της φωνής μας ως μαθητές», «Μου άρεσε πολύ! Θέλω να το κάνουμε κάθε χρόνο!», «Το πρόγραμμα ήταν φανταστικό!», «Έμαθα για τις αξίες και για το τι σημαίνει να είμαι πρεσβευτής πολιτισμού».

«Η καλλιέργεια της πολιτιστικής παιδείας είναι βασικός πυλώνας του στρατηγικού σχεδιασμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη. Γι’ αυτό σχεδιάσαμε το πρόγραμμα «Σχολεία Πρεσβευτές Πολιτισμού – Παιδιά Πρεσβευτές Πολιτισμού το οποίο φέρνει σε επαφή τα παιδιά και τους νέους με την σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία και την πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και με τους ανθρώπους που υπηρετούν τις τέχνες» σημειώνει η Υφυπουργός Πολιτισμού, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα «είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η πολιτιστική παιδεία μπορεί να αποτελέσει όχημα ενδυνάμωσης, συμμετοχής και μεταμόρφωσης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τη δημιουργία και τις αξίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ