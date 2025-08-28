Επενεξελέγη στη θέση του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ) ο Χρίστος Καραολής, από το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τις εργασίες του παγκόσμιου συνεδρίου Κυπρίων της διασποράς, που πραγματοποιείται από τις 26 μέχρι τις 29 Αυγούστου, στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την οργάνωση, Οργανωτικός Γραμματέας εξελέγη ο Γεώργιος Συμεωνίδης (Ελλάδα), Γενικός Γραμματέας ο Χαράλαμπος Καπνουλλάς (Αυστραλία) και Ταμίας ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους (Ηνωμένο Βασίλειο)

Οι Αντιπρόεδροι που εξελέγησαν είναι οι Μιχάλης Έλληνας (Ηνωμένο Βασίλειο), Κυριάκος Παπαστυλιανού (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής), Γεώργιος Συλλούρης (Ελλάδα), Ευαγόρας Μαυρομμάτης (Υπόλοιπη Ευρώπη), Νέστορας Νέστορος (Υπόλοιπη Αφρική), Μιχάλης Χριστοδούλου (Αυστραλία), Χριστίνα Αμυγδαλίδης (Καναδάς) και Χριστάκης Ζαχαρίας Χατζητάσου (Νότια Αφρική)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΜΑΚ αναλαμβάνει καθήκοντα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ενότητας της διασποράς και την προώθηση ζητημάτων που αφορούν στον επαναπατρισμό ταλέντων, την εξωτερική πολιτική και τα εσωτερικά θέματα της Κύπρου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ