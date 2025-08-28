Η Κύπρος κατέγραψε το 2024 το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ όσον αφορά τα άτομα που δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν γεύμα με κρέας, ψάρι ή ένα ισοδύναμο χορτοφαγικό γεύμα κάθε δεύτερη ημέρα, σύμφωνα με τη Eurostat, με ποσοστό 1,2%.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 8,5% του πληθυσμού της ΕΕ δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει γεύμα με κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο χορτοφαγικό γεύμα κάθε δεύτερη ημέρα, ποσοστό χαμηλότερο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2023 (9,5%).

Το ποσοστό ήταν σημαντικά υψηλότερο για τα άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας, στο 19,4%, σε σύγκριση με τα άτομα που δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας (6,4%).

Σε εθνικό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας που δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά ένα κανονικό γεύμα καταγράφηκε στη Σλοβακία (39,8%), ακολουθούμενηςαπό τη Βουλγαρία (37,7%) και την Ουγγαρία (37,3%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (3,5%), στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία (και οι δύο με 5,1%).

Η δυνατότητα αγοράς γεύματος με κρέας, ψάρι ή ισοδύναμο χορτοφαγικό κάθε δεύτερη ημέρα συγκαταλέγεται μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται σε επίπεδο νοικοκυριού για τον υπολογισμό του δείκτη σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης. Πρόκειται για μία από τις συνιστώσες του δείκτη ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του βασικού στόχου για τη φτώχεια και την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ