Ένοχοι κρίθηκαν σήμερα από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού, δύο Ελληνοκύπριοι σε σχέση με την υπόθεση της διάπραξης του διπλού φονικού με θύματα δύο Ελληνοκύπριους άντρες, που σημειώθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στον Ύψωνα, στην Λεμεσό, στις 29 Ιουνίου 2023. Η ογκώδης απόφαση του Κακουργιοδικείου, που αριθμεί πέραν των 200 σελίδων, ήταν ομόφωνη.

Ειδικότερα, ο πρώτος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος σε δύο κατηγορίες για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης, με το Κακουργιοδικείο να του επιβάλει αυθημερόν, δύο διαδοχικές ποινές ισόβιας κάθειρξης (διά βίου φυλάκιση). Ποινή, η οποία αποτελεί την ανώτατη και μοναδική ποινή που προβλέπεται από τον Ποινικό Κώδικα για το αδίκημα του φόνου εκ προμελέτης.

Ως προς την ύπαρξη της προμελέτης στη διάπραξη των φόνων, το Κακουργιοδικείο συμφώνησε με τη θέση του εκπροσώπου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας (Κατηγορούσα Αρχή) ότι, παρά το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι είχαν προηγουμένως δεχθεί επίθεση από άγνωστα πρόσωπα, εντούτοις ο πρώτος ο κατηγορούμενος διέπραξε τους φόνους ενώ τελούσε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς να απωλέσει τον αυτοέλεγχό του και επιφέροντας στοχευμένα θανατηφόρα κτυπήματα στα θύματα στο ίδιο ακριβώς σημείο του σώματός τους με μαχαίρι, το οποίο μετέφερε μαζί του εκ των προτέρων.

Για τον δεύτερο κατηγορούμενο στην υπόθεση, το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας εναντίον των δύο θυμάτων. Συγκεκριμένα, στη βάση της μαρτυρίας που παρουσίασε η Κατηγορούσα Αρχή, το Κακουργιοδικείο διαπίστωσε ότι αυτός διαμόρφωσε με τον πρώτο κατηγορούμενο κοινό σκοπό για να επιτεθούν στα δύο θύματα και στο πλαίσιο εκτέλεσης του σκοπού μπορούσε, υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, εύλογα να προβλέψει ως ενδεχόμενη τη θανάτωση των θυμάτων. Η επιβολή της ποινής στον δεύτερο κατηγορούμενο θα γίνει στην επόμενη δικάσιμο, στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι δύο κατηγορούμενοι δεν παραδέχθηκαν καμία από τις κατηγορίες και η υπόθεση οδηγήθηκε σε ακροαματική διαδικασία. Η ακροαματική διαδικασία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2024, στο πλαίσιο της οποίας η Κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε 37 μάρτυρες κατηγορίας, μεταξύ των οποίων εμπειρογνώμονες και αυτόπτες μάρτυρες.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την υπόθεση χειρίστηκαν ο Ανώτερος Δικηγόρος της Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Αριστείδης και η Δικηγόρος της Δημοκρατίας κα Λουΐζα Σίγαρ.