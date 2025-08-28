Για την ενίσχυση και ολιστική προώθηση της προσβασιμότητας στη Λευκωσία, όπως και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.) και του Δήμου Λευκωσίας για την επίτευξη του στόχου αυτού, συζήτησαν οι δύο φορείς.

Ανακοίνωση της ΚΥΣΟΑ αναφέρει ότι σε συνάντηση που έγινε στις 25 Αυγούστου παρέστη η Πρόεδρος, Θέμις Ανθοπούλου και η Υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου, Δέσποινα Ρούσου, μαζί με τον Δήμαρχο Λευκωσίας, Χαράλαμπο Προύντζο και ομάδα λειτουργών από διάφορα τμήματα και υπηρεσίες του Δήμου.

Όπως αναφέρεται, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημάνθηκε η ανάγκη υιοθέτησης οριζόντιας αντίληψης του θέματος, ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, η οποία και θα οδηγήσει στον εντοπισμό κενών και εμποδίων, στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό έργων υποδομής και πολιτικών, που θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών με αναπηρίες.

Τονίστηκε επίσης, η ανάγκη ανάπτυξης εφαρμογών που θα διευκολύνουν τους πολίτες και θα ενισχύσουν την ασφάλεια και την κινητικότητα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμαρχος παρουσίασε το όραμά του, η Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κύπρου, να καταστεί πρότυπο προσβασιμότητας και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για αντίστοιχες δράσεις σε παγκύπρια κλίμακα. Τη θέση αυτή, συμμερίστηκε και η ΚΥΣΟΑ, η Πρόεδρος της οποίας «υπογράμμισε ότι η πρωτεύουσα της πατρίδας μας, οφείλει να είναι υπόδειγμα ισότητας, συμπερίληψης και καθολικής προσβασιμότητας. Ιδιαίτερα μάλιστα, όταν πρόκειται για την τελευταία μοιρασμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, οφείλει να προάγει έντονα τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Παράλληλα, η κ. Ανθοπούλου εξέφρασε την ετοιμότητα της Συνομοσπονδίας για μεθοδική συνεργασία με το Δήμο Λευκωσίας, ώστε να υλοποιηθούν τα στοχευμένα έργα και οι πολιτικές, προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στην συνάντηση αποφασίστηκε η δημιουργία κοινής Ομάδας Εργασίας, η οποία θα αναλάβει συστηματικά τον χειρισμό όλων των σχετικών ζητημάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ