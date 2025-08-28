Να ονομάσει με επίσημη καταγγελία τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα οποία αναφέρθηκε κατά τη διαδικτυακή δημόσια συνομιλία του με τον Φειδία Παναγιώτου, ζητά από το Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), σημειώνοντας παράλληλα ότι θα εξετάσει, με ή χωρίς τη γραπτή καταγγελία, τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν από τον ίδιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί του η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ.

Η Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση η διαχρονική της αξία, αναφέρει, σε ανακοίνωση του σχετικά με δημόσιες δηλώσεις για έκνομες ενέργειες Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης, ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Το Συμβούλιο του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) κατά τη Σύνοδό του με Αρ. 123, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη, αποφάσισε όπως ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ο Φορέας έχει ζητήσει με γραπτή επιστολή του προς το Δήμαρχο Πάφου, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2025, να ονομάσει με επίσημη καταγγελία τα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης στα οποία αναφέρθηκε κατά τη διαδικτυακή δημόσια συνομιλία του με τον Φειδία Παναγιώτου.

Σημειώνει ότι ο Φορέας, θα εξετάσει, με ή χωρίς τη γραπτή καταγγελία του Δημάρχου Πάφου, τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν από τον ίδιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί του η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ.

«Στη βάση αυτή, ο Φορέας θα επαναλάβει τους ελέγχους και επιθεωρήσεις τις οποίες διενεργεί στα ιδρύματα, με τη συνεργασία και άλλων υπηρεσιών όπου και όπως χρειάζεται», προσθέτει.

Το Συμβούλιο του Φορέα ΔΙΠΑΕ καταλήγει στη θέση ότι οι καταγγελίες, που έγιναν δεν οδηγούν σε γενικευμένα φαινόμενα, συμπεράσματα ή στις προβλέψεις του Δημάρχου Πάφου, όπως εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκπομπής (podcast).

«Η Ανώτερη Εκπαίδευση της Κύπρου, έχει διακριθεί τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση η διαχρονική της αξία. Ο Φορέας ΔΙΠΑΕ εκ της ιδρύσεώς του εφαρμόζει τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ποιότητα των ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου», σημειώνει.

Αναφέρει, τέλος, ότι οι διαδικασίες περιλαμβάνουν εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση προγραμμάτων, τμημάτων και ιδρυμάτων από διεθνείς εμπειρογνώμονες αλλά και παρακολούθηση της συμμόρφωσης με συστάσεις του Φορέα που καταγράφονται στις εκθέσεις του, όπως και την εφαρμογή μηχανισμών ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων βάσει των οποίων δόθηκε η πιστοποίηση.