Η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού αποτελεί πάγια προτεραιότητα του, αναφέρει, σε ανακοίνωση με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για προβλήματα υδροδότησης σε ορεινές Κοινότητες, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), διαβεβαιώνοντας ότι παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού.

Σημειώνει ότι σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (ΤΓΕ), υλοποιούνται μόνιμες παρεμβάσεις, όπως έργα ανόρυξης και αξιοποίησης νέων γεωτρήσεων.

«Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Κοινοτήτων, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της τρίτης συνεχόμενης χρονιάς ανομβρίας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», προσθέτει.

Αναφέρει, επίσης, ότι το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης έχει ανορύξει και θωρακίσει μέχρι στιγμής 13 επιτυχείς γεωτρήσεις με δικά του γεωτρύπανα, ενώ το ΤΑΥ έχει ολοκληρώσει 23 έργα αξιοποίησης νέων ή υφιστάμενων γεωτρήσεων, με επιπλέον 11 έργα να βρίσκονται υπό μελέτη.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων σημειώνει, παράλληλα, ότι εφαρμόζοντας τις κυβερνητικές αποφάσεις, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων για την αντιμετώπιση της ανομβρίας και την ενίσχυση της υδατοπρομήθειας σε ολόκληρη την Κύπρο, το οποίο περιλαμβάνει εγκατάσταση τεσσάρων Κινητών Μονάδων Αφαλάτωσης σε καίριες τοποθεσίες (Κισσόνεργα, Μονή, Γαρύλλης, Λιμάνι Λεμεσού), με συνολική δυναμικότητα άνω των 45.000 κ.μ./ημέρα, προκήρυξη νέων διαγωνισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία επιπλέον προσωρινών μονάδων αφαλάτωσης πόσιμου νερού, συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας μέχρι 30.000 κ.μ., που δύναται να χωροθετηθούν στις επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Περιλαμβάνει, επίσης, την υλοποίηση έργων μείωσης απωλειών σε δίκτυα υδατοπρομήθειας, με προϋπολογισμό άνω των €10 εκατ., μέσω του Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και Εθνικών Πόρων, την εκτέλεση δεκάδων έργων σε Κοινότητες για ενίσχυση της ύδρευσης, όπως αντικατάσταση αγωγών, κατασκευή νέων δεξαμενών και αξιοποίηση γεωτρήσεων, την προώθηση νέων μόνιμων αφαλατώσεων και επιδότηση μικρών ιδιωτικών μονάδων δυναμικότητας μέχρι 1.500 κ.μ./ημέρα σε ξενοδοχειακές μονάδες και παράλληλες θεσμικές και τεχνικές δράσεις, όπως η αναθεώρηση της υδατικής πολιτικής, εκστρατείες ενημέρωσης για εξοικονόμηση νερού και εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας.

Αναφέρει, επιπρόσθετα, ότι η διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού αποτελεί πάγια προτεραιότητα του ΤΑΥ.

«Η προσωρινή λύση κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης, όπως η μεταφορά νερού με βυτία, γίνεται στις περιπτώσεις που υπάρχουν βλάβες ή άλλα προσωρινά προβλήματα, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος περικοπών λόγω και της αυξημένης ζήτησης πόσιμου νερού», προσθέτει.

Ωστόσο, σημειώνει, η συνετή και ορθολογική χρήση του νερού από όλους μας παραμένει καθοριστικός παράγοντας για την απρόσκοπτη παροχή του.

«Παρόλο που για δεκαετίες η Κύπρος είναι στις υψηλότερες θέσεις υδατικού στρες παγκοσμίως, η κατανάλωση νερού είναι δυσανάλογα μεγάλη, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη υδατικής συνείδησης», αναφέρει το ΤΑΥ.

«Για τον σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, και σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπενθυμίζεται πως έχει αναπτυχθεί πλατφόρμα Σταγονομετρώ, η οποία ακριβώς στοχεύει στο να συμβάλει να βοηθήσει τα νοικοκυριά στην Κύπρο να κατανοήσουν και να υπολογίσουν πόσο νερό καταναλώνουν καθημερινά», καταλήγει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, στην ανακοίνωση του.

Πηγή: ΚΥΠΕ