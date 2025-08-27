Εύλογες υποψίες «για ενδεχόμενη σοβαρή υπόθεση αμέλειας εκ μέρους κρατικών αξιωματούχων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένου ιδιωτικού συμφέροντος» εγείρει ο τρόπος διαχείρισης από το Τμήμα Περιβάλλοντος της πραγματοποίησης συναυλίας στην Πέγεια, σε πάρτι γενεθλίων επιχειρηματία, εκτιμά η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας. Ενημερώθηκε γραπτώς επί του θέματος και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία αναφέρεται στις δηλώσεις του Δημάρχου Ακάμα, Μαρίνου Λάμπρου, του Προέδρου ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και του Διευθυντή της Περιβαλλοντικής Αρχής, Θεόδουλου Μεσημέρη, σχετικά «με την εξέδρα με προβολείς και ηχεία που χρησιμοποιήθηκε για τη συναυλία και η οποία στήθηκε με τρόπο που εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για μία από τις πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές», όπως αναφέρει η υπηρεσία.

Ειδικά για τη δήλωση Μεσημέρη, ότι το Τμήμα Περιβάλλοντος, «δεν διαθέτει τα νομικά εργαλεία για να παρέμβει εκ των προτέρων» η Υπηρεσία αναφέρει ότι «δεν μας βρίσκει σύμφωνους και στέλνει εξαιρετικά λανθασμένα μηνύματα ως προς τις δυνατότητες του κράτους να επιβάλει την έννομη τάξη».

Προσθέτει ότι «η προσπάθεια διασύνδεσης του ιδιωτικού πάρτι με το ετήσιο φεστιβάλ Χαρουπιού δημιουργεί την εντύπωση εσκεμμένης παραπληροφόρησης του κοινού και αυτό γιατί η τοποθέτηση εξέδρας και ηχητικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του εν λόγω πάρτι έγινε σε διαφορετικό σημείο από εκείνο όπου πραγματοποιείται το φεστιβάλ Χαρουπιού και, όπως αρχικώς φαίνεται, χωρίς να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες».

Επιπλέον, συνεχίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, «προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές του κράτους, ενώ γνώριζαν εκ των προτέρων για την πρόθεση διοργάνωσης του ιδιωτικού πάρτι στον συγκεκριμένο χώρο, έπειτα και από σχετικές υποδείξεις της υπηρεσίας και ενώ είχαν αναγνωρίσει τους κινδύνους που αυτό εγκυμονούσε, δεν έλαβαν άμεσα και δραστικά μέτρα για την αποτροπή του, παρότι υπήρχε επαρκής χρόνος για να το πράξουν».

Αναφέρει, επίσης, ότι «η θεμελιώδης αρχή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, επιτάσσει την προφύλαξη και την πρόληψη και όχι την εκ των υστέρων λήψη μέτρων».

Για τους πιο πάνω λόγους η Ελεγκτική Υπηρεσία έχει ήδη αποστείλει επιστολή προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και με βάση την απάντηση που θα ληφθεί, καθώς και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, θα αποφασίσει αναλόγως την παραπομπή του ζητήματος στα αρμόδια σώματα».