Ο έλεγχος των μέτρων ασφαλείας για τον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των Ομάδων Ομόνοιας Λευκωσίας και Wolfsberger AC Αυστρίας, που θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη στις 7.00 μμ, στο Στάδιο ΓΣΠ, στη Λευκωσία, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων της διοργάνωσης UEFA Europa Conference League, θα είναι ενδελεχής ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Ειδικότερα η Αστυνομία ενημερώνει πως οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 5.00 μμ και προτρέπει τους φιλάθλους που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο, το αργότερο μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, για αποφυγή καθυστέρησης και δικής τους ταλαιπωρίας.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας διευκρινίζεται ότι φίλαθλοι που θα φθάσουν αργοπορημένα στο στάδιο, ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα και αναφέρεται πως στις εισόδους του σταδίου θα γίνονται αυστηρές έρευνες τόσο από τους επιτηρητές του σταδίου, όσο και από την Αστυνομία.

Περαιτέρω θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί η παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας, προστίθεται και επισημαίνεται ότι όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου και το δελτίο ταυτότητας τους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φίλαθλος εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο ή χωρίς κάρτα φιλάθλου δεν θα μπορεί να εισέλθει στο στάδιο και ότι ο έλεγχος θα είναι ενδελεχής με σκοπό την αποτροπή εισόδου σε πρόσωπα που δυνατόν να κατέχουν πλαστές κάρτες φιλάθλου ή εισιτήρια.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, θα λειτουργήσουν τα δυτικά και τα βόρεια ταμεία αγοράς εισιτηρίων για τους φιλάθλους της Ομόνοιας που θα ανοίξουν η ώρα 5.00μ.μ. Οιι φίλαθλοι της Ομόνοιας θα καταλάβουν τις Δυτικές, Ανατολικές και Βόρειες κερκίδες του σταδίου.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ακόμα ότι οι συνοδοί και οι οπαδοί της ομάδας Wolfsberger AC θα φιλοξενηθούν στα επίσημα θεωρία του σταδίου ΓΣΠ και η νότια κερκίδα του σταδίου θα παραμείνει κλειστή.

Επίσης τονίζεται σε όλους ότι η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν Κάρτα Φιλάθλου και εισιτήριο του αγώνα, απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο στάδιο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων, απαγορεύεται η μεταφορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, τόσο εκτός, όσο και εντός του σταδίου, απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα.

Ακόμα απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού , απαγορεύεται η είσοδος εντός του σταδίου, φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετιστών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που να καλύπτει το πρόσωπο τους.

Το σκαρφάλωμα στα κιγκλιδώματα του σταδίου δεν επιτρέπεται και οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο, ενώ κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων στον κυκλικό κόμβο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας-Λεμεσού παρά το στάδιο ΓΣΠ και στα ερείσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα υπάρχει αστυνομική παρουσία στην περιοχή του σταδίου Γ.Σ.Π. για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση όσο και κατά την αποχώρηση των φιλάθλων.