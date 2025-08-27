Στην προσθήκη νέας διάταξης σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας προχώρησε η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, η οποία στη βάση αυτή εξέδωσε σειρά από καθοδηγητικές γραμμές, αναφορικά με την παραγωγική χρήση της ΤΝ από δημοσιογράφους.

Σε ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι η νέα αυτή διάταξη έγινε βάσει σχετικής πρόνοιας του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και με αφορμή την τροποποίηση του κώδικα.

Στις καθοδηγητικές γραμμές της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας σημειώνεται ότι "η χρήση εργαλείων ΤΝ δεν υπονομεύει τις θεμελιώδεις αρχές της δημοσιογραφίας, αλλά ενισχύει την αντικειμενικότητα, την ακρίβεια, την αμεροληψία και την αξιοπιστία της και διατηρεί την εμπιστοσύνη του κοινού προς το παραγόμενο υλικό".

Επίσης, "η χρήση, από δημοσιογράφους και ΜΜΕ, υλικού που παράγεται από εργαλεία ΤΝ πρέπει γίνεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζεται οποιαδήποτε από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας".

Η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας σημειώνει ότι βάσει της νέας διάταξης "η ΤΝ δεν αποτελεί πρωτογενή πηγή υλικού, πληροφοριών ή απόψεων" και ως εκ τούτου πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι από εργαλεία παραγωγής τέτοιου περιεχομένου διασταυρώνονται και είναι ακριβείς και αξιόπιστες και ότι οι απόψεις που προβάλλονται δεν παραβιάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τις γενικές ή τις ειδικές διατάξεις του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.

Παράλληλα, υλικό που παράγεται από εργαλεία ΤΝ πρέπει, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, να ελέγχεται και να διασταυρώνεται προτού τύχει χρήσης σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής δημοσιογραφικού περιεχομένου την ίδια ώρα που οι πρέπει να "διασφαλίζεται πάντα ο έλεγχος και η επιμέλεια από ανθρώπους του περιεχομένου που παράγεται με τη βοήθεια εργαλείων ΤΝ προτού το περιεχόμενο αυτό δημοσιευθεί, μεταδοθεί ή αναρτηθεί από ΜΜΕ".

Όπως αναφέρει η Επιτροπή "πρέπει να επιδεικνύεται πρόσθετη προσοχή όταν τα εργαλεία ΤΝ ανασύρουν περιεχόμενο η χρήση του οποίου μπορεί να μην επιτρέπεται από τον αρχικό δημιουργό του ενώ καθήκον των δημοσιογράφων είναι ενεργή τους παρουσία στη διακυβέρνηση, την ρύθμιση και την χρήση εργαλείων ΤΝ στα ΜΜΕ, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής και χρήσης σχετικού παραγόμενου υλικού".

Προσθέτει ότι "προτού κληθούν οι δημοσιογράφοι να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία ΤΝ πρέπει να βεβαιώνονται ότι τυγχάνουν πλήρους επιμόρφωσης στην χρήση των εργαλείων αυτών".

Καταλήγοντας, η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας επισημαίνει ότι τα εργαλεία της ΤΝ "δεν υποκαθιστούν τους δημοσιογράφους, ρόλος των οποίων είναι να ενημερώνουν το κοινό στη βάση συγκεκριμένων αρχών και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας" αναφέροντας πως αναγνωρίζει ότι η παραγωγική ΤΝ "μπορεί να διευκολύνει σημαντικά την ταχύτερη παραγωγή ποικίλου περιεχομένου και την ταχύτερη ανάλυση δεδομένων, άρα και ευρύτερα τις δυνατότητες της δημοσιογραφίας".

Πηγή: ΚΥΠΕ