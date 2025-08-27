Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση στην πλατφόρμα «η-Διαβούλευση» τους περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2025. Τυχόν σχόλια μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μέχρι και τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Σκοπός των προτεινόμενων Κανονισμών, όπως αναφέρεται, είναι η ρύθμιση του θέματος αναγραφής των ονομάτων των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την κείμενη εκλογική νομοθεσία, οι διατάξεις των περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων Κανονισμών εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στη Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ