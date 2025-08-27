Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και πτήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πυρόσβεση καθώς παρεμποδίζει το έργο των εναέριων μέσων και θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αναφέρει σε ανακοίνωση το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Σημειώνει περαιτέρω ότι "η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει ποινικές κυρώσεις και ψηλά διοικητικά πρόστιμα" ενώ για περισσότερες πληροφορίες παραπέμπει το κοινό στην ιστοσελίδα drones.gov.cy.

Πηγή: ΚΥΠΕ