Τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η προκήρυξη για την δήλωση ενδιαφέροντας των επενδυτών για το έργο της Μαρίνας στα Πότιμα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΒΕ Πάφου Γιώργο Μάη.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Μάης ανέφερε πως σύμφωνα με πληροφόρηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου αναμένεται προσεχώς η ανάρτηση των εγγράφων για την προκήρυξη του διαγωνισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού για την μαρίνα της Πάφου.

Όπως είπε, χρειάζεται πολύ σοβαρή προετοιμασία για να συσταθούν οι Κοινοπραξίες και να υποβληθούν προς αξιολόγηση προς το Υφυπουργείο, ενώ μετά την αξιολόγηση θα ακολουθήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Μάης απάντησε πως πρόκειται για μια θετική εξέλιξη λέγοντας παράλληλα πως η εξέλιξη αναμενόταν μέσα στον Ιούνιο, ωστόσο «λόγω κάποιων καθυστερήσεων στην Νομική Υπηρεσία η οποία ασκούσε τον νομοτεχνικό έλεγχο των εντύπων του διαγωνισμού υπήρξε αυτή η μικρή καθυστέρηση».

Ως εκ τούτου, είπε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου, θα αναμένουν ελπίζοντας να επιδειχθεί ενδιαφέρον, σημειώνοντας πως «όσο πιο μεγάλο ενδιαφέρον υπάρξει, τόσο το καλύτερο για την όλη εξέλιξη της υπόθεσης της μαρίνας, γιατί θα υπάρχουν προτάσεις προς αξιολόγηση και θα επιλεχθεί η καλύτερη».

Αν είναι μία ή και δύο συνέχισε, «οι παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από πλευράς Υφυπουργείου θα είναι περιορισμένες».

«Αναμενόμενα» τα προβλήματα στον δρόμο Πάφου – Π. Χρυσοχούς

Εξάλλου ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου χαρακτήρισε «αναμενόμενα» τα προβλήματα που αναφύονται μετά την νέα καθυστέρηση που θα προκύψει, λόγω της προσφυγής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για το έργο του νέου δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, μέχρι να παρθεί η απόφαση της Αρχής,

Ο κ. Μάης κληθείς να σχολιάσει την νέα καθυστέρηση, υπενθύμισε ότι το ΕΒΕ είχε προσπαθήσει να πείσει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες να βρουν ένα τρόπο για να μην φτάσουμε στην ακύρωση του συμβολαίου.

«Δυστυχώς, για λόγους νομικούς περισσότερο και κανονισμών οι οποίοι διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις φαίνεται, ότι δεν έγινε κατορθωτό να γίνει αυτό» είπε. Ο κ. Μάης εκτίμησε πως αυτά τα προβλήματα ήταν αναμενόμενα, λέγοντας πως «και το Υπουργείο τα γνώριζε».

Ανέφερε επίσης πως είναι λογικό ένας εργολήπτης του οποίου αφαιρείται το έργο για τους λόγους που του έχουν αναφερθεί, να προβάλει και αυτός τους ισχυρισμούς του για να προσπαθεί, είτε να αποκομίσει κάποια οφέλη, είτε να λιγοστέψει τις εις βάρος του απαιτήσεις.

Ο κ. Μάης εκτίμησε πως έστω και εάν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, έχοντας υπόψη τις τακτικές που ακολουθούνται από πλευράς εργοληπτών «θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη προσφυγή».

«Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει αυτό και πόσο μελετημένα έχει γίνει από τις αρχές του κράτους η στρατηγική για να υπερπηδηθούν αυτά τα προβλήματα, τα οποία ήταν και θα είναι πάντα αναμενόμενα», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ