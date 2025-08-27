«Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, κάνοντας λόγο για «μονομερείς ενέργειες» που προκαλούν αβεβαιότητα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, κατά την έκφρασή του.

Σε δηλώσεις του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Κίπρις», ο κ. Τατάρ είπε ότι η κατάσταση στα οδοφράγματα προκάλεσε «ανησυχία και αβεβαιότητα» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. «Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αβεβαιότητα στον λαό μας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τέτοια περιστατικά εγκυμονούν τον κίνδυνο να βαθύνουν περαιτέρω τη δυσπιστία.

«Τα σημεία διέλευσης είναι διμερή και αφορούν και τις δύο πλευρές. Για κάθε ρύθμιση ή εργασία που πρόκειται να γίνει, η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Διαφορετικά, προκαλούνται αχρείαστες εντάσεις» είπε.

Στις δηλώσεις του ο Τ/κ ηγέτης είπε επίσης ότι τα σημεία διέλευσης πρέπει να υπηρετούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και όχι να γίνονται πεδίο κρίσεων. Ανέφερε, επίσης, ότι την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, θα πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις που περιπλέκουν τη λειτουργία των υφιστάμενων ή προκαλούν παρεξηγήσεις, κατά την έκφρασή του.

Ο Ερσίν Τατάρ απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία. «Ο στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κουλτούρας συνεργασίας. Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης (Νίκος) Χριστοδουλίδης πρέπει να είναι πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα και να αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν σε παρεξηγήσεις», κατέληξε.

Όζερσαϊ: Δεν αλλάζει το δικαίωμα διέλευσης, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις



Δεν περιορίζεται το δικαίωμα διέλευσης, ανέφερε ο ηγέτης του Κόμματος του Λαού, Κουντρέτ Όζερσαϊ, σε σχέση με τις νέες διαδικασίες στα οδοφράγματα, είπε ωστόσο ότι η απαίτηση για προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων ή πληροφοριών, ακόμη κι αν είναι για μία μόνο φορά, προκαλεί ήδη επιβράδυνση και καθυστερήσεις στις διελεύσεις.

Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Όζερσαϊ έκανε λόγο για αντίφαση μεταξύ των δηλώσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς ότι «δεν υπάρχει καμία αλλαγή» και της επίσημης ενημέρωσης από το γραφείο Τύπου της Αστυνομίας προς το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως ανέφερε, η Αστυνομία διευκρίνισε ότι η «μόνη αλλαγή» αφορά την καταγραφή «ορισμένων επιπλέον πληροφοριών» για όσους επιδεικνύουν «ταυτότητες» που έχουν εκδοθεί στα κατεχόμενα, στο πλαίσιο της «ενημέρωσης των συστημάτων πληροφορικής και της ανανέωσης των στοιχείων» που αφορούν τους Τουρκοκύπριους και τις οικογένειές τους.

«Άρα, υπάρχει μια αλλαγή, κάτι νέο που δεν γινόταν μέχρι χθες», ανέφερε ο Τουρκοκύπριος πολιτικός. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν σημαίνει πως όσοι είχαν το δικαίωμα διέλευσης θα το χάσουν. «Το δικαίωμα διέλευσης δεν αλλάζει, αλλά επιβεβαιώνεται ότι ζητούνται πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες», είπε, εκτιμώντας πως αν αυτό γίνεται για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, λογικά θα είναι μια εφάπαξ διαδικασία.

Παρόλα αυτά, προειδοποίησε ότι «ακόμη κι αν γίνει για μία μόνο φορά, είναι αναμενόμενο ότι θα προκαλέσει για κάποιο διάστημα επιβράδυνση και προβλήματα στις διελεύσεις».

Καταλήγοντας, ο κ. Όζερσαϊ ανέφερε ότι, ανεξάρτητα από τον λόγο που συμβαίνει αυτό - είτε πρόκειται για προετοιμασία ένταξης στη ζώνη Σένγκεν είτε για κάτι άλλο - έχει προκύψει μια «πρόσθετη επιβάρυνση» κατά τη διέλευση. «Ακόμη κι αν αυτό ισχύει για μία μόνο φορά, σημαίνει μια επιπλέον δυσκολία ή, τουλάχιστον, καθυστέρηση στις διελεύσεις», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ