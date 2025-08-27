Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) ανακοίνωσε πως στο πλαίσιο των δράσεων του για στήριξη των πληγέντων από την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, συνέβαλε έμπρακτα στη στήριξη των μαθητών των πυρόπληκτων οικογενειών προσφέροντας τους δωροκουπόνια για αγορά σχολικών ειδών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΣΣΕ, ο Πρόεδρός του, Ηλίας Δημητρίου, επικεφαλής αντιπροσωπείας, παρέδωσε στις 26 Αυγούστου δωροκουπόνια για στήριξη 218 μαθητών από τις πληγείσες περιοχές στους κοινοτάρχες των Κυβίδων, Πάχνας και Σουνίου Ζανατζιάς, οι οποίοι θα τα παραδώσουν στις οικογένειες.

Κατά την παράδοση, ο κ. Δημητρίου εξέφρασε την συμπαράσταση του ΠΣΣΕ στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών, λέγοντας ότι το δίκτυο εθελοντισμού βρίσκεται στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών και η στήριξη τους είναι χρέος όλων μας. Πρόσθεσε ότι "μόνο μέσα από ουσιαστικές πράξεις μπορούμε να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη".

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση "ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΠΣΣΕ με σκοπό τη στήριξη των πληγέντων της καταστροφικής πυρκαγιάς συμπεριλαμβάνονται ο παγκύπριος έρανος και ενέργειες για πάταξη των παράνομων εράνων για τους πυρόπληκτους οι οποίοι ανακοινώθηκαν, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας και την προστασία των πολιτών από παράνομες ενέργειες".

Επίσης, το ΠΣΣΕ, προχώρησε στην καταγραφή δωρεών, ειδών και υπηρεσιών πολιτών και εταιρειών, ενημερώνοντας σχετικά τις αρμόδιες αρχές, καθώς και στην κινητοποίηση του Δικτύου Εθελοντισμού του ΠΣΣΕ, το οποίο ανταποκρίθηκε άμεσα και ουσιαστικά για κάλυψη αναγκών σε καθαριστικά, σίτιση των πυρόπληκτων και άλλα, αναφέρεται.

Με την ευκαιρία αυτή, το ΠΣΣΕ, εκφράζει "θερμές ευχαριστίες και βαθιά ευγνωμοσύνη σε όσους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του για προσφορά βοήθειας το οποίο αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης, κοινωνικής ευαισθησίας και υπευθυνότητας και εκφράζει τη συμπαράστασή του στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών".

Πηγή: ΚΥΠΕ