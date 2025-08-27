«Σε έναν κόσμο που όλα μοιάζουν εύθραυστα, η Μαρία μας χάρισε το πιο μεγάλο μάθημα: ότι το φως, η αληθινή αγάπη και το «μαζί» μέχρι τέλους είναι το σπουδαιότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος στον άλλο», γράφει ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος για τον αδόκητο χαμό της Μαρίας Αριστοτέλους.

Αυτούσια η ανάρτηση

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαρία Αριστοτέλους, μια ξεχωριστή παρουσία που με τη δύναμη και την αλήθεια της ενέπνευσε όλους μας.

Η Μαρία ένας άνθρωπος αληθινός, με αστείρευτο χιούμορ, τόλμη και ειλικρίνεια. Παρά τις δικές της δυσκολίες, κατάφερνε να γεμίζει τις ζωές όσων βρίσκονταν κοντά της με άπλετο φως. Δεν ήταν απλώς μια πρωταθλήτρια στον στίβο· υπήρξε πρωταθλήτρια της ζωής. Με τη στάση της μας δίδαξε ότι ο καρκίνος δεν είναι ταμπού και ότι κάθε στιγμή είναι όμορφη και αξίζει να τη ζεις με αγάπη, αλλά και αξιοπρέπεια.

Η Μαρία μας τίμησε φέτος, όταν αποδέχθηκε με χαρά την πρότασή μας να είναι το τελευταίο άτομο που θα λάμβανε την «βαλίτσα της Χριστοδούλας» και θα την παρέδιδε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της 50ης Πορείας Χριστοδούλας. Μιλώντας στο κοινό ανέφερε: «Μπορεί να είμαι εδώ σήμερα με τη βαλίτσα της Χριστοδούλας, αλλά στην πραγματικότητα την κουβαλάμε όλοι μαζί. Είναι γεμάτη ελπίδα, δύναμη και αλήθεια. Η δική μου αλήθεια είναι πως στα 33 μου, ζω με τον καρκίνο στο παρόν. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είμαι μόνη. Εύχομαι η σημερινή πορεία να είναι μια νέα αρχή για ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία, αγάπη και φροντίδα.»

Η απώλειά της αφήνει ένα κενό ανείπωτο, αλλά και ένα φως που δεν σβήνει. Σε έναν κόσμο που όλα μοιάζουν εύθραυστα, η Μαρία μας χάρισε το πιο μεγάλο μάθημα: ότι το φως, η αληθινή αγάπη και το «μαζί» μέχρι τέλους είναι το σπουδαιότερο δώρο που μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος στον άλλο.

Τα θερμότερα μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους, και σας διαβεβαιώνουμε ότι η μνήμη και το παράδειγμά της θα παραμείνουν ζωντανά.