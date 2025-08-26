Ένα με ενάμιση μήνα θα είναι η καθυστέρηση που αναμένεται να προκύψει μετά την προσφυγή της εταιρείας ΑΚΤΩΡ στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για το έργο του νέου δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, μέχρι να παρθεί η απόφαση, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριος Ελευθερίου.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων έχει προσφοροδοτήσει το έργο για τον νέο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς. Μέσα στην διαδικασία, μια από τις εταιρείες που είχε πάρει τα έγγραφα είναι η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, η οποία έχει προσφύγει στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών ζητώντας να σταματήσει την διαδικασία της προσφοροδότησης του έργου μέχρι να εξεταστούν κάποια σημεία που θεώρησε ότι πρέπει να εξεταστούν από την Αρχή και μετά να προχωρήσει η διαδικασία της προσφοροδότησης, συνέχισε. Ο κ. Ελευθερίου ανέφερε πως αυτό είναι μέσα στα δικαιώματα της εταιρείας.

Όπως είπε, «έγινε η ακρόαση στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και η Αρχή αυτή αποφάσισε να περιοριστεί η διαδικασία μέχρι να εκφράσουμε τις θέσεις μας και οι δύο πλευρές» οι οποίες θέσεις θα εξεταστούν, ούτως ώστε να αποφασίσει η Αρχή αν κάποιοι από τους όρους των εγγράφων χρήζουν αναθεώρησης. Εμείς, συνέχισε ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων «θα σεβαστούμε την απόφαση αυτή, θα δώσουμε τα στοιχεία τα δικά μας και θα αποφασίσει η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών».

Η απόφαση θα είναι, όπως εξήγησε, κατά πόσο κάποιοι από τους όρους σύμβασης χρήζουν αναθεώρησης πριν να προχωρήσει η διαδικασία της ολοκλήρωσης της προσφοροδότησης του έργου. Το έργο αφορά, όπως είπε, την Α' Φάση και το οδικό δίκτυο από την Αγία Μαρινούδα μέχρι το Στρουμπί.

Σημειώνεται πως η Α' Φάση του δρόμου Πόλης – Πάφου είχε τερματιστεί από πλευράς του κράτους με την Ελλαδική εταιρεία Intrakat, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών Μεταφορών και Έργων να αναφέρει τότε πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή, αφού αυτό καθορίζουν οι νομικές διαδικασίες. Κατόπιν τούτου το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην επαναπροσφοροδότηση του έργου, κατέληξε ο κ. Ελευθερίου.

