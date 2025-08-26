Κανονικά συνεχίζονται οι εργασίες της δεύτερης φάσης του έργου βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου–Πόλης Χρυσοχούς, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριο Ελευθερίου.

Ο κ. Ελευθερίου συμμετείχε την Τρίτη σε σύσκεψη, στην Πάφο, με την εταιρεία που έχει κερδίσει την προσφορά για την εκτέλεση του έργου, δηλώντας ακολούθως στο ΚΥΠΕ πως ήταν συνέχεια των συσκέψεων που κάνει το Τμήμα με τους εκάστοτε εργολάβους για την πρόοδο των εργασιών και για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων.

Στη σύσκεψη παρέστη και ο Α’ Εκτελεστικός Μηχανικός του Τμήματος Δημοσίων Έργων Κωστάκης Κωνσταντίνου.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων σημείωσε πως το έργο προχωρά ικανοποιητικά και τα όποια προβλήματα προκύπτουν, όπως σε όλα τα έργα, προσπαθούν ως Τμήμα Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με τον εργολάβο να τα επιλύσουν.

Συνέχισε, λέγοντας πως στην εκτέλεση των εργασιών του έργου δεν παρατηρήθηκαν κάποια σοβαρά προβλήματα που ενδέχεται να σταματήσουν την πορεία του έργου.

Το συμβόλαιο για το έργο είχε υπογραφεί στις 28 Νοεμβρίου του 2024 μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων και συγκεκριμένα μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριο Ελευθερίου και από μέρους της Λιβανέζικης εταιρείας Araco Construction CY Limited του Mohammed Rokaya.

Το έργο αφορά βελτιωτικές εργασίες στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Β7). Αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων κυκλοφορίας, μίας στο τμήμα της οδού από τη Μεσόγη προς την Τσάδα (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Τσάδα), μήκους 1,8 χλμ. περίπου, και μίας στο τμήμα της οδού από Γιόλου προς Στρουμπί (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάφο), μήκους 1,5 χλμ. περίπου.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε περίπου τον Ιανουάριο 2025 με διάρκεια εκτέλεσης 52 εβδομάδες και κόστος €3.479.748,00 συν ΦΠΑ. Η αποπεράτωσή του αναμένεται περί τον Ιανουάριο του 2026, κατέληξε ο κ. Ελευθερίου.