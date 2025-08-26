Το ΤΑΕ λάρνακας προχώρησε πριν από λίγο σε σύλληψη δεύτερου προσώπου ως ύποπτο για διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου και εμπρησμού αυτοκινήτων, που διαπράχθηκε στις 14/8/2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ηλικίας 27 χρονών που διαμένει σε χωριό της επαρχίας Παφου.

Αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (14/8), σημειώθηκε εμπρησμός τεσσάρων αυτοκινήτων σε γραφείο ενοικιάσεως οχημάτων στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας.

Από εξετάσεις στο σημείο, εξασφαλίστηκε μαρτυρία για δύο άτομα, τα οποία πλησίασαν τον χώρο γύρω στις τρεις και μισή τα ξημερώματα. Εξ αυτών, ο ένας κρατούσε πιστόλι και πυροβόλησε προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας.

Στη συνέχεια, υπό την απειλή του όπλου, ο φερόμενος ως δράστης καθήλωσε στο έδαφος τον φρουρό, ενώ το δεύτερο άτομο κρατούσε δοχείο με εύφλεκτο υγρό, περιέλουσε τέσσερα οχήματα και έβαλε φωτιά. Η σκηνή εξετάστηκε από μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων μεταξύ των οποίων, ένας κάλυκας και μία βολίδα φυσιγγίου πυροβόλου όπλου.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ λάρνακας.

