Η Κύπρος αναδείχθηκε σε μία από τις καλύτερα αποδιδόμενες χώρες της Ευρώπης στις αερομεταφορές για το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς τα αεροδρόμιά της κατέγραψαν την τρίτη υψηλότερη αύξηση επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ACI EUROPE.

Ενώ στο σύνολο του ευρωπαϊκού αεροδρομικού δικτύου σημειώθηκε κατά μέσο όρο αύξηση +4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η Κύπρος ξεχώρισε με εντυπωσιακή άνοδο 11%. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, το αεροδρόμιο Λάρνακας κατέγραψε άλμα 18% στην επιβατική κίνηση, ενώ το αεροδρόμιο Πάφου παρέμεινε σταθερό.

Κύριες αγορές που συνέβαλαν σε αυτή την ανάπτυξη ήταν το Ισραήλ (+22%), το Ηνωμένο Βασίλειο (+15%), η Ελλάδα (+11%) και η Πολωνία (+11%), ενώ αξιοσημείωτη άνοδος σημειώθηκε επίσης από την Αρμενία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία και τη Σερβία.

Στην αύξηση συνέβαλαν πολλές αεροπορικές εταιρείες, ανάμεσά τους οι Wizz Air, Cyprus Airways, Aegean Airlines, LOT Polish Airlines, easyJet, Air Haifa, British Airways, FLYONE, EL AL Israel Airlines και Sunclass Airlines, με την ενίσχυση των δρομολογίων τους και την αύξηση συχνοτήτων σε Λάρνακα και Πάφο.

Η θετική αυτή πορεία, πριν ακόμη από την αιχμή της καλοκαιρινής περιόδου και την αυξημένη ζήτηση για διακοπές, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της Hermes Airports, που στοχεύει στη συνεχή ενίσχυση της συνδεσιμότητας της Κύπρου με νέες γραμμές και μεγαλύτερη δυναμικότητα στα υφιστάμενα δρομολόγια.

Η σταθερή ανάπτυξη της Κύπρου αποτελεί σαφή ένδειξη ανθεκτικότητας μέσα στις συνεχιζόμενες προκλήσεις της παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας.