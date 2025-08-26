Ένας Κύπριος, πατέρας δύο παιδιών, ζει σε σπίτι γεμάτο με περισσότερα από 100 φίδια και αφήνει τα παιδιά του να κοιμούνται μαζί τους, αναφέρει δημοσίευμα στη DailyMail.

Πρόκειται για τον Σωκράτη Χριστοφόρου, 45 ετών, ο οποίος εξηγεί πως η σχέση του με τα ερπετά ξεκίνησε από την παιδική του ηλικία στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν έπαιζε στα δάση πίσω από το σπίτι του και μια μέρα μάζεψε μωρά φίδια χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν δηλητηριώδεις οχιές. Οι Κύπριοι γονείς του πανικοβλήθηκαν όταν ανακάλυψαν το «κρυφό του καταφύγιο», με τον φόβο τους να τον συνοδεύει για χρόνια.

Ωστόσο, στην ενήλικη ζωή του αποφάσισε να αντιμετωπίσει αυτή την τραγική ανάμνηση. Όπως αφηγείται, πήγε σε ένα pet shop και ρώτησε πώς θα ξεπεράσει τον φόβο. Η απάντηση ήταν απλή, να αφήσει ένα ακίνδυνο φίδι να τον δαγκώσει. Από εκείνη τη στιγμή το πάθος του φούντωσε. Μέσα σε δύο χρόνια η συλλογή του είχε ξεπεράσει τα 300 φίδια, μαζί με άλλα εξωτικά ζώα – ακόμη και έναν αλιγάτορα. Το 2008, με την οικονομική κρίση, τα έχασε όλα και αναγκάστηκε να αποχωριστεί το «ζωολογικό κήπο» του.

Η σπίθα όμως αναζωπυρώθηκε το 2017, όταν επισκέφθηκε με την τότε δίχρονη κόρη του ένα κατάστημα και της αγόρασε έναν αλμπίνο κολουβρίτη, το ίδιο είδος με το πρώτο του φίδι. Από τότε η συλλογή του ξαναμεγάλωσε, φτάνοντας σήμερα τα περίπου 130 φίδια. Τα φροντίζει καθημερινά με επιμέλεια, ξοδεύοντας σχεδόν 800 δολάρια τον μήνα, αλλά –όπως λέει– πρόκειται για «εργασία από αγάπη».

Η αγάπη αυτή έχει περάσει και στα παιδιά του. Η μεγαλύτερη κόρη του, Αριάνα, διατηρεί είκοσι φίδια στο δωμάτιό της, ενώ ο γιος του, Μάξιμος, δύο ακόμη. «Διαβάζουν, κάνουν τα μαθήματά τους ή βλέπουν κινούμενα σχέδια έχοντας τα φίδια τους δίπλα τους. Είναι μέλη της οικογένειας», λέει χαρακτηριστικά.

Παρά τα επικριτικά σχόλια από τον κόσμο, ο Χριστοφόρου επιμένει πως δεν υπάρχει κίνδυνος, αφού δεν διατηρεί δηλητηριώδη φίδια. «Οι περισσότεροι φοβούνται χωρίς λόγο. Τα φίδια δεν είναι τέρατα, είναι παρεξηγημένα πλάσματα», υποστηρίζει.

Κοιτάζοντας πίσω, αναγνωρίζει πως τα φίδια του χάρισαν όχι μόνο μια ασυνήθιστη αγάπη αλλά και τη δύναμη να σταθεί ξανά όρθιος μετά τις δυσκολίες. «Αυτό δεν είναι μόνο μια ιστορία για ερπετά. Είναι ιστορία αντοχής, δεύτερων ευκαιριών και μαθήματος προς τα παιδιά μου: ότι, όσο κι αν η ζωή σε ρίξει κάτω, πάντα μπορείς να ξανασηκωθείς πιο δυνατός», καταλήγει.

