Στην Κύπρο έρχεται ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων Διασποράς, στην εναρκτήρια τελετή του οποίου θα απευθύνει χαιρετισμό.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας αναφέρεται ότι στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης, ο Υφυπουργός θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου Γεώργιο καθώς και από την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου. Θα έχει, επίσης, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο.

Κατά την παραμονή του στην Κύπρο, ο Υφυπουργός θα επισκεφθεί το Στρατιωτικό Κοιμητήριο του «Τύμβου της Μακεδονίτισσας», τα «Φυλακισμένα Μνήματα» και το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στη Μαλούντα, όπου θα κατεθέσει στεφάνια.

Ο Υφυπουργός θα πραγματοποιήσει συνάντηση και με εκπροσώπους συλλόγων Ελλήνων που διαμένουν στην Κύπρο, καταλήγει η ανακοίνωση.

