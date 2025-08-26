Ο 32χρονος αλλοδαπός μεταφέρθηκε στις Πρώτες Βοήθειες, βγήκε εκτός εαυτού και κλώτσησε γυναίκα αστυνομικό. Χρειάστηκε η χρήση σπρέι για να συλληφθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής 22 Αυγούστου, έγινε χαμός στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, όταν ένας 32χρονος αλλοδαπός ασθενής τραυματισμένος και σε φορείο, βρήκε εκτός εαυτού.

Καθώς φορούσε χειροπέδες και συνοδευόταν από αστυνομικούς, ξαφνικά εξαγριώθηκε, άρχισε να φωνάζει και, μέσα στο παροξυσμό, κλώτσησε μία γυναίκα αστυνομικό στο πρόσωπο, προκαλώντας τραυματισμό στο μάτι της.

Στη συνέχεια, προσέγγισε απειλητικά και άλλους ασθενείς που βρίσκονταν εκεί, αναγκάζοντας την Αστυνομία να χρησιμοποιήσει σπρέι για να τον ακινητοποιήσει.

Την επόμενη ημέρα εκδόθηκε τριήμερη κράτηση εναντίον του 32χρονου και η υπόθεση προωθήθηκε στη δικαιοσύνη για περαιτέρω διαδικασία.

