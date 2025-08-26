Τη λειτουργία της επικαιροποιημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Minds in Cyprus”, η οποία στοχεύει στη δημιουργία γέφυρας με τους Κυπρίους που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι «τον Μάιο, παρουσιάσαμε την πρωτοβουλία 'Minds in Cyprus', μια στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης που στοχεύει στη δημιουργία μιας σταθερής, δυναμικής γέφυρας με τους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό».

«Σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή το επόμενο σημαντικό βήμα με τη λειτουργία της επικαιροποιημένης πλατφόρμας, www.mindsincyprus.com», πρόσθεσε.

«Μέσω του mindsincyprus.com, οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση στη νέα Πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας 'Opportunities for Talent', όπου μπορούν να βλέπουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Κύπρο, να εγγράφονται και να λαμβάνουν εξατομικευμένη ενημέρωση για ευκαιρίες που ταιριάζουν στο προφίλ τους», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Την ίδια στιγμή, σημείωσε, είναι διαθέσιμη η πρώτη έκδοση της Πύλης Ενημέρωσης (Information Hub), με χρήσιμη πληροφόρηση για όσους εξετάζουν τον επαναπατρισμό τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «ο επαναπατρισμός και η επανένταξη του κυπριακού ταλέντου είναι αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου μας σχεδιασμού για την εξέλιξη και το μέλλον της πατρίδας μας».

«Η Κύπρος αλλάζει και σας χρειάζεται όλους. Είτε επιλέξετε την επιστροφή είτε επιλέξετε να συνεισφέρετε από όπου κι αν βρίσκεστε, η συμβολή σας έχει για μας και την Κύπρο μας ιδιαίτερη σημασία», ανέφερε

«Σας καλώ στη χώρα μας, να την αλλάξουμε μαζί με εσάς Πρωταγωνιστές», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Minds in Cyprus»: Άνοιξε η νέα πλατφόρμα, τι είναι και πώς λειτουργεί, AlphaNews https://t.co/qZHCjWAfqL — NikosChristodoulides (@Christodulides) August 26, 2025

Πηγή: ΚΥΠΕ