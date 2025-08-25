Του Μάριου Ιγνατίου

Φρένο ξανά, μέχρι νεωτέρας, στο δρόμο Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς και όπως όλα δείχνουν ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.

Το ένα μετά το άλλο προκύπτουν τα εμπόδια στον πολυσυζητημένο δρόμο, που εδώ και χρόνια ταλανίζεται από καθυστερήσεις και αναβολές.

Η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών άναψε κόκκινο φως στο έργο, ύστερα από την έγκριση αιτήματος της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Η εταιρεία ζήτησε και πέτυχε την αναστολή της απόφασης του Τμήματος Δημοσίων Έργων να υπογράψει τη νέα σύμβαση που αφορά τη «Συμπλήρωση Μελέτης και Κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Φάση Α».

«Προσωρινά μέτρα αναστολής»

«Έχοντας κατά νου τα γεγονότα της υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον, σε συνάρτηση με τις εκατέρωθεν εισηγήσεις των δυο πλευρών, αποφασίζουμε τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της Σύμβασης σε σχέση με τον Διαγωνισμό, χωρίς κανένα περιορισμό».

Την ίδια ώρα, ο Αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ και τέως Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, ασκεί δριμεία κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης υπενθυμίζει ότι η πρώτη ανάθεση τερματίστηκε καθώς δεν υπήρχε, όπως είπε, άλλη επιλογή. «Ο δρόμος Πόλης – Πάφου είναι ένας δρόμος όπου η πρώτη ανάθεση τερματίστηκε. Αναπόφευκτα αυτή η πράξη εκ μέρους του κράτους έγινε γιατί δεν είχαμε άλλη επιλογή».

Πριν από 20 ημέρες, και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκληση προσφορών για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση κατήγγειλε την αρχική σύμβαση στις 11 Νοεμβρίου 2024.