Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης μεταναστών που στοιβάζονται σε άκρως ακατάλληλα υποστατικά, αποκαλύπτονται σε πρόσφατη απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με βάση την οποία εκδόθηκε διατάγματα άρσης της οχλαγωγίας και απαγόρευσης χρήσης πολυκατοικίας στην εντός των τειχών πόλη, μέχρις ότου καταστεί κατάλληλη.

Ο Δήμος Λευκωσίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά του ιδιοκτήτη, κατόπιν καταγγελιών από περιοίκους, επιτόπιων εξετάσεων και προειδοποιητικών επιστολών προς τους ιδιοκτήτες - που δεν έφεραν τη συμμόρφωση.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, πρόκειται για μια υγειονομική βόμβα.

Μια εστία μόλυνσης και δυνητικά επικίνδυνη για πρόκληση πυρκαγιάς.

Στην εν λόγω οικοδομή διαπιστώθηκε ότι διαμένουν 28 αλλοδαποί άνδρες, σε 12 διαμερίσματα - κάποια εκ των οποίων αυτοσχέδια.

Ο υπερπληθυσμός δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα, αφού οι επιτόπιες έρευνες λειτουργών του Δήμου Λευκωσίας αποκάλυψαν ένα ντόμινο παρανομιών.

Η Απόφαση Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας

Λόγω της κατάστασης της οικοδομής, του υπερπληθυσμού, της συσσώρευσης άχρηστων αντικειμένων, του κινδύνου πυρκαγιάς, διαρροής υγραερίου ή φωτιάς, η ασφάλεια και υγεία τόσο των διαμενόντων στην οικοδομή όσο και την περίοικων τίθεται σε κίνδυνο.

Ενδεικτικό της κατάστασης, το γεγονός πως κάποιοι από τους ενοίκους διέμεναν στο πάτωμα.

Συν τοις άλλοις, τρεις από αυτούς ζούσαν σε δωμάτιο χωρίς παράθυρα, άρα χωρίς φυσικό φωτισμό και εξαερισμό.

Οι ιδιοκτήτες δεν άφησαν ανεκμετάλλευτη ούτε την ταράτσα του υποστατικού, στο οποίο δημιούργησαν πρόχειρο κτίσμα με “ευτελή υλικά” -όπως αναφέρεται στην απόφαση- και στέγη από αμίαντο.

Σκάλες φθαρμένες και επικίνδυνες, σχεδόν όλα τα παράθυρα σπασμένα, μούχλα, υγρασία, παντού σκουπίδια, τρωκτικά, έντομα και έντονη δυσοσμία.

Είναι μόνο μερικές από τις διαπιστώσεις που κατέγραψαν οι λειτουργοί του Δήμου Λευκωσίας - οι οποίοι εγείρουν επίσης σοβαρά ερωτήματα πυρασφάλειας.

«Επικίνδυνο Υποστατικό»

Δεν αμφισβητήθηκε ότι στο υποστατικό διαμένουν 28 πρόσωπα, αλλά ούτε και η εν γένει επικινδυνότητα της κατάστασής του.

Δεν αμφισβητήθηκε ότι υπάρχουν πρόχειρες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις καθώς και (…) φιάλες υγραερίου στην οροφή και στους χώρους στους οποίους κοιμούνται οι διαμένοντες στο υποστατικό.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι η υπεράσπιση των ιδιοκτητών επικαλέστηκε -ανάμεσα σε άλλα- τις συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.

Εάν οι συνθήκες διαβίωσης τους στη δική μας χώρα αποτελούν οχληρία και δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των ιδίων καθώς και γενικότερα της περιοχής, τότε το Δικαστήριο δεν μπορεί να μην επέμβει.

Οι ιδιοκτήτες του υποστατικού κατέθεσαν ενστάσεις, τις οποίες δεν έκανε αποδεκτές το Δικαστήριο.