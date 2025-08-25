Υπό διερεύνηση βρίσκεται περιστατικό διάρρηξης στη Μονή Αββακούμ στο Φτερικούδι.

Σύμφωνα με την αστυνομία, χθες έγινε καταγγελία από μέλος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής στις αστυνομικές αρχές για διάρρηξη. Όταν ο εν λόγω επισκέφθηκε τον χώρο, διαπίστωσε ότι η πόρτα αίθουσας ήταν ανοιχτή. Μέλη της αστυνομικής δύναμης έσπευσαν στη Μονή και σημείωσαν ότι ο χώρος βρισκόταν σε διάταξη ακαταστασίας και εκ πρώτης όψεως, υπήρχε ένδειξη διάρρηξης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει κλαπεί οτιδήποτε από το χώρο.

Οι έρευνες συνεχίζονται.