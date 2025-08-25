Το επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας επέβαλε πρόστιμο €8.000 ευρώ σε 80χρονο για κατ΄επανάληψη μεταφορά μεγάλης ποσότητας αδασμολότητων τσιγάρων από τα κατεχόμενα. Επίσης σε 58χρονο που μετέφερε από τα κατεχόμενα ποσότητα καπνικών προϊόντων επεβλήθη εξώδικο πρόστιμο €5.000, ενώ σε σεσημασμένο για λαθρεμπόριο πρόσωπο επεβλήθη πρόστιμο €3.500 όταν συνελήφθη να μεταφέρει αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα από τα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 21/8/2025 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου επέλεξαν για έλεγχο όχημα ταξί με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής το οποίο μετέφερε 80χρονο επιβάτη από τις κατεχόμενες περιοχές προς το Αεροδρόμιο Λάρνακας. Όπως αναφέρεται, κατά τον φυσικό έλεγχο της ταξιδιωτικής αποσκευής του επιβάτη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 67 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και 4 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα που δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο 80χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα μονοήμερης κράτησης του. Την επόμενη μέρα οδηγήθηκε και πάλι στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας για την εκδίκαση της υπόθεσης, όπου του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €8.000 ευρώ και εγκατέλειψε τα καπνικά προϊόντα για καταστροφή. Σημειώνεται ότι για την επιβολή της υψηλής χρηματικής ποινής λήφθηκε υπόψη η εμπλοκή του υπόπτου σε 4 διαφορετικές υποθέσεις τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Περαιτέρω το Τμήμα αναφέρει ότι στις 22/8/2025, μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου ανέκοψαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε 58χρονος στην περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου, μέσα στο οποίο εντοπίστηκαν 57 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 3 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 2 κιλών και 640 γραμμαρίων. Τα μέλη του ΟΠΕ συνέλαβαν τον οδηγό και τον μετέφεραν στο σημείο διέλευσης Δερύνειας, όπου Τελωνειακοί λειτουργοί ανέλαβαν την υπόθεση και προχώρησαν σε κατάσχεση των καπνικών προϊόντων.

Αργότερα ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €5.000 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή.

Για την τρίτη υπόθεση το Τμήμα αναφέρει ότι στις 23/8/2025, λειτουργοί του στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου επέλεξαν για έλεγχο όχημα που οδηγούσε άνδρας, ο οποίος είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων από τις κατεχόμενες περιοχές.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 50 πακέτα των 20 θερμαινόμενων τσιγάρων το καθένα και συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 750 γραμμαρίων. Ο παραβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα και στη συνέχεια κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής του πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν άλλες 28 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 2 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και 500 γραμμάρια καπνού για στριφτό τσιγάρο.

Αργότερα ο παραβάτης αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικη διευθέτηση των αδικημάτων με την καταβολή ποσού €3.500 ευρώ και εγκατάλειψη των καπνικών προϊόντων για καταστροφή, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ