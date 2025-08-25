Ολοκληρώθηκε η απογραφή και εκτίμηση των ζημιών σε οχήματα και μηχανήματα που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά στην ορεινή Επαρχία Λεμεσού και θα ξεκινήσει άμεσα η καταβολή της οικονομικής βοήθειας στους πληγέντες, με βάση τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί, αναφέρεται σε σημερινή ανακκοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Διευκρινίζεται ακόμα ότι, το Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει ξεκινήσει την επικοινωνία με τους δικαιούχους για τις απαραίτητες διευθετήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ