Μηχανοκίνητα οχήματα κρίθηκαν ως επικίνδυνα για χρήση σύμφωνα με πληροφόρηση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι κατά την 34η εβδομάδα του 2025 στην ιστοσελίδα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα (Safety Gate), κοινοποιήθηκαν τα ακόλουθα προϊόντα:

Το Τμήμα Oδικών Μεταφορών "καλεί τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, διανομείς του κατασκευαστή, εισαγωγείς και πωλητές, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν διαθέσει ή διαθέτουν τέτοια προϊόντα στην αγορά της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως ενημερώσουν σχετικά το τμήμα ενώ παράλληλα οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα εν λόγω προϊόντα να ανακληθούν όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία".

Καλούνται, επίσης, οι καταλωτές σε περίπτωση που κατέχουν αυτά τα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες όπως επικοινωνήσουν με τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή διανομέα του κατασκευαστή για οδηγίες.

Καλούνται επίσης, σε περίπτωση που κατέχουν τα εξαρτήματα αυτά, όπου κρίνεται σκόπιμο, "να σταματήσουν να ΤΑ χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν αμέσως στο σημείο από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί, εφόσον είναι εφικτό, ενημερώνοντας σχετικά τον πωλητή".

Στην περίπτωση που "κατασκευαστής, αντιπρόσωπος, διανομέας του κατασκευαστή, εισαγωγέας ή πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του, στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μέσω της ιστοσελίδας www.consumer.gov.cy

Για περαιτέρω πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]