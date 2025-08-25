Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, με την ΠΟΕΔ, αναφορικά με το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, και θα ακολουθήσουν συναντήσεις της Υπουργού με την ΟΛΤΕ, στις 28 Αυγούστου και με την ΟΕΛΜΕΚ στις 2 Σεπτεμβρίου, ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Παιδείας στο ΚΥΠΕ.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα η Υπουργός Παιδείας θα αποστείλει γραπτώς τις τροποποιήσεις που προτίθεται να επιφέρει στο νομοθέτημα που αφορά στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, προσθέτοντας ότι η Οργάνωση θα μελετήσει τις προτάσεις του Υπουργείου και θα τοποθετηθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη σημερινή συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, η κ. Βασιλείου είπε ότι η Υπουργός ανέφερε προφορικά τα σημεία του νομοθετήματος, τα οποία προτίθεται να τροποποιήσει, σημειώνοντας ότι αυτά τα σημεία θα αποσταλούν γραπτώς «το αμέσως επόμενο διάστημα» στην ΠΟΕΔ, προκειμένου η Οργάνωση να τα μελετήσει και να διαμορφώσει τη θέση της.

Καταληκτικά, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ τόνισε ότι «για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το θέμα, θα πρέπει να έχουμε τις γραπτές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας».

Πηγή: ΚΥΠΕ