Τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν αμέσως άτομα τα οποία καταζητούνται διεθνώς θα έχουν πλέον οι αστυνομικοί της πρώτης γραμμής. Με μια πρώτη ματιά αυτό φαντάζει περίεργο αφού θα πίστευε κανείς ότι η Αστυνομία Κύπρου διέθετε ήδη αυτό το σύστημα.

Όπως αναφέρει ο Φιλελεύθερος σε σημερινό του δημοσίευμα οι αστυνομικοί από την 1η Σεπτέμβρη θα κρατούν τις ταμπλέτες οι οποίες θα έχουν πάνω το app CY Patrol Check. Μέσω αυτής θα μπορούν να αναγνωρίζουν πρόσωπα τα οποία είναι σε «λίστα απαγόρευσης» (stop list) ή σε «λίστα ειδοποιήσεων» (alert list) της Interpol, ενώ θα έχουν και πρόσβαση στο σύστημα πληροφορίων του Schengen (Schengen Information System) για κλαπέντα οχήματα και αντικείμενα, αναφέρει ο Φιλελεύθερος.

Μέχρι σήμερα τα μέλη της Δύναμης αποτείνονται σε συνάδελφό τους εντός σταθμού/υπηρεσίας για να λαμβάνουν πληροφορίες για έναν ελεγχόμενο. Να σημειωθεί ότι η «κινητή αστυνόμευση» είναι κριτήριο για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη Schengen και μάλιστα θα τελεί υπό αξιολόγηση και παρακολούθηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

