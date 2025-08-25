Δεν δόθηκε οποιαδήποτε έγκριση από το Τμήμα Αλιείας & Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) και το Τμήμα Περιβάλλοντος (ΤΠ) για την τοποθέτηση εξέδρας και τη διενέργεια εκδήλωσης εντός της περιοχής του δικτύου Νatura 2000 Χερσόνησος Ακάμα και σε παρακείμενη περιοχή της σημαντικά προστατευόμενης περιοχής φωλεοποίησης της πράσινης χελώνας Chelonia mydas στην Τοξεύτρα, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα δυο Τμήματα.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε με αφορμή τα σχετικά δημοσιεύματα και τις καταγγελίες της ΜΚΟ Terra Cypria σε σχέση με τοποθέτηση εξέδρας με προβολείς και ηχεία στον περίβολο εστιατορίου στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας, εντός της περιοχής του δικτύου Νatura 2000 Χερσόνησος Ακάμα και σε παρακείμενη περιοχή της σημαντικά προστατευόμενης περιοχής φωλεοποίησης της πράσινης χελώνας Chelonia mydas στην Τοξεύτρα, για σκοπούς προγραμματισμένης εκδήλωσης το βράδυ της 23ης Αυγούστου του Δήμου Ακάμα.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι γνωστοποιήθηκε από επιστολές των ΜΚΟ Terra Cypria ημερ. 21.08.2025 και Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας ημερ. 22.08.2025 ότι στις 23.08.2025, Σάββατο βράδυ, θα διοργανώνετο υπαίθρια εκδήλωση στο συγκεκριμένο χώρο και η οποία, λόγω της γειτνίασής της με την αυστηρά προστατευόμενη παραλία της Τοξεύτρας και του έντονου φωτισμού ενδεχομένως να είχε σοβαρές επιπτώσεις στη φωλεοποίηση, περιλαμβανομένου του αποπροσανατολισμού των μικρών χελωνών κατά την καθοδόν τους προς τη θάλασσα.

Ακολούθως προστίθεται στην ανακοίνωση αυθημερόν και με οδηγίες της Υπουργού στις 21.8 πραγματοποιήθηκε επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και στάλθηκε σχετική επιστολή στις 22.8 στον Δήμο Ακάμα για τερματισμό των εργασιών και εξέταση της νομιμότητας της κατασκευής και λειτουργίας της εν λόγω εξέδρας.

Η θέση των αρμοδίων τμημάτων προφανώς δεν θα ήταν άλλη από τη μετακίνηση της εξέδρας σε χώρο που να μην δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην περιβαλλοντικά προστατευόμενη περιοχή, προστίθεται.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Δήμο Ακάμα, οποίος και είναι εκ του νόμου υπεύθυνος για την αδειοδότηση διεξαγωγής ή μη εκδηλώσεων, στην επιστολή ημερ. 22.8, και ότι συνεχίζονταν οι προετοιμασίες για την εκδήλωση, τα Τμήματα ενήργησαν άμεσα, αναφέρεται.

Ως εκ τούτου ενημέρωσαν τον Δήμο Ακάμα ότι αφού δεν σκοπεύει να ασκήσει την εκ του νόμου αρμοδιότητα που έχει για άμεση μη διεξαγωγή της εκδήλωσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαχείρισης και μείωσης του άμεσου φωτισμού προς την προστατευόμενη παραλία Τοξεύτρας με την τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων στην εξέδρα με στόχο τον περιορισμό και σημαντικής μείωσης της διάχυσης του φωτός προς την θάλασσα, σημειώνεται.

Ο Δήμος Ακάμας προχώρησε στην τοποθέτηση προστατευτικών καλυμμάτων για την μείωση της διάχυσης του φωτός προς την προστατευόμενη περιοχή τα οποία και επιθεωρήθηκαν την ίδια μέρα 23.08.2025 από Λειτουργούς των αμφοτέρων Τμημάτων.

Περαιτέρω και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των προστατευτικών καλυμμάτων για μετριασμό του φωτισμού προς την παραλία Τοξεύτρας, Επιθεωρητής του ΤΑΘΕ διεξήγαγε επιτόπια επισκόπηση το βράδυ του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Κατά τη βραδινή του επισκόπηση κατά την οποία τράβηξε και σχετικές φωτογραφίες (22.15) στην περιοχή και συγκεκριμένα στην παραλία της Τοξεύτρας, διαπίστωσε ότι ο φωτισμός δεν ήταν έντονος, και επομένως τα μέτρα που λήφθηκαν φάνηκαν να περιορίζουν την αντανάκλαση και διάχυση του φωτός προς τη θάλασσα και την Τοξεύτρα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προστίθεται πως σε συνέχεια φωτογραφιών που λήφθηκαν από την ΜΚΟ Terra Cypria αργότερα, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, και οι οποίες μας κοινοποιήθηκαν λίγο μετά τις 23.00, μετέβηκε εκ νέου ο Επιθεωρητής του ΤΑΘΕ στον χώρο.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της περιοχής, την επομένη μέρα, Κυριακή 24.08.2025, το ΤΑΘΕ διενήργησε έλεγχο στην προστατευόμενη περιοχή Τοξεύτρας, μέσω των εμπειρογνωμόνων του που διενεργούν το πρόγραμμα προστασίας των θαλάσσιων χελωνών, και διαπιστώθηκε ότι δεν δημιουργήθηκε οποιοδήποτε πρόβλημα με τις φωλιές στην περιοχή, ανφέρεται.

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί προηγούμενο ούτε και αναιρεί τα επόμενα βήματα που θα ακολουθηθούν αφού οποιεσδήποτε εκδηλώσεις κοντά και εντός προστατευόμενων περιοχών που ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις σε προστατευτέα αντικείμενα περιοχών του δικτύου Natura 2000, θα πρέπει να ακολουθούν εγκαίρως τις ενδεδειγμένες διαδικασίες διαβουλεύσεις με τα αρμόδια τμήματα καθώς και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας (δηλ. διαβούλευση με το ΤΠ, αξιολόγηση διεξαγωγής δέουσας εκτίμησης και ενσωμάτωσης όρων κτλ), σημειώνεται.

Προς τον σκοπό αυτό, για τις επόμενες προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή/και δραστηριότητες στην εν λόγω περιοχή, το ΤΠ θα συγκαλέσει, όπως αναφέρεται, τα επόμενα 24ωρα σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα τόσο για τη μετακίνηση της εξέδρας όσο και των ζητημάτων της μη συμμόρφωσης και για τα οποία θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

"Η περιοχή Τοξεύτρας αποτελεί έναν πολύτιμο βιότοπο της πράσινης χελώνας, αλλά και ένα ζωντανό μνημείο της βιοποικιλότητας της Μεσογείου. Η διασφάλιση της προστασίας της, όπως και η διατήρηση του μοναδικού φυσικού μας πλούτου σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, στο πλαίσιο τόσο των εθνικών μας υποχρεώσεων όσο και των ευρωπαϊκών και διεθνών δεσμεύσεών μας για την προστασία της φύσης, και αυτό πρέπει να γίνεται από όλους σεβαστό", καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ