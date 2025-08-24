Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση της Λιμενικής Αστυνομίας και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για τη διακομιδή τραυματία από σκάφος που πραγματοποιεί μίνι κρουαζιέρες στη θαλάσσια περιοχή της Πάφου.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σίγμα Μάριο Ιγνατίου, μέλη της Λιμενικής προσέγγισαν το σκάφος και παρέλαβαν τον τραυματία, ο οποίος φέρεται να έπεσε από σκάλα στους εσωτερικούς χώρους του πλοίου.

Το σκάφος εκτελεί μίνι κρουαζιέρα από το Λιμανάκι της Κάτω Πάφου προς την τουριστική περιοχή Γεροκήπου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης φιλανθρωπικής εκδήλωσης του ΠΑΣΥΚΑΦ.