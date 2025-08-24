Καταδίωξη οχήματος με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Κυριακής στη Λεμεσό, χωρίς ωστόσο να συλληφθούν ούτε ο οδηγός, ούτε οι επιβάτες αφού κατάφεραν να διαφύγουν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 02:30, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού εντόπισαν όχημα να κινείται ύποπτα με σβηστά φώτα και χαμηλή ταχύτητα.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, ωστόσο αυτός επιτάχυνε και προσπάθησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη του οχήματος κατά την διάρκεια της οποία παραβίασε με κόκκινο φώτα τροχαίας. Σε κάποια στιγμή, το όχημα μπήκε σε αδιέξοδο και στην προσπάθεια των μελών του ΟΠΕ να προσεγγίσουν το όχημα, ο οδηγός κινήθηκε το αυτοκίνητο προς το μέρος τους με κίνδυνο να τους τραυματίσει, με αποτέλεσμα αστυνομικός να ανασύρει το υπηρεσιακό του όπλο και να πυροβολήσει φορές στο αριστερό ελαστικό του οχήματος.

Εντούτοις ο οδηγός κατάφερε να ξεφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση με την Αστυνομία να έχει ήδη ξεκινήσει διερεύνηση της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ και η Τροχαία Λεμεσού.