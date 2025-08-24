Προσοχή συστήνει η ΑΗΚ στους καταναλωτές για παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος.

Σε ενημέρωση στο ΚΥΠΕ η ΑΗΚ σημειώνει ότι σημειώθηαν νέα περιστατικά αποστολής παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) σε ανυποψίαστους καταναλωτές τα οποία ισχυρίζονται ψευδώς ότι ο λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ανεξόφλητος.

Τα μηνύματα με τίτλο 'Επείγουσα Προειδοποίηση απλήρωτος λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος' προτρέπουν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν επισυναπτόμενο σύνδεσμο και να προχωρήσουν σε εξόφληση του λογαριασμού τους.

Η ΑΗΚ διευκρινίζει ότι τα εν λόγω μηνύματα δεν προέρχονται από την ίδια και αποτελούν απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing).

Ο Οργανισμός καλεί το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή σε ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνουν συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία, καθώς αυτά ενδέχεται να ανακατευθύνουν σε παραπλανητικούς ή κακόβουλους ιστότοπους, ανεξάρτητα από το τι εμφανίζεται αρχικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ