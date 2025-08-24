Η Αστυνομία Κύπρου ενημερώνει το κοινό, ότι τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 και μεταξύ των ωρών 18:00 – 22:00, θα πραγματοποιηθεί στη Λάρνακα, στην οδό Απολλοδώρου, εκδήλωση με την ονομασία «Εβραϊκή Γιορτή», η οποία διοργανώνεται από την Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ενδέχεται να παρατηρηθεί αυξημένη κίνηση στην περιοχή, καθώς και προσωρινές ρυθμίσεις τροχαίας.

Καλείται το κοινό όπως δείχνει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας, για σκοπούς ασφάλειας και ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης.