Εκδήλωση διαμαρτυρίας διοργανώνει η ομάδα «FREE FREE PALESTINE» σήμερα στη Λάρνακα.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 7:00 το απόγευμα στην πλατεία Ευρώπης, στη λεωφόρο Αθηνών. Μετά τις ομιλίες, οι συμμετέχοντες θα πραγματοποιήσουν πορεία κατά μήκος της λεωφόρου, με κατάληξη στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου.

Η εκδήλωση αναμένεται να διαρκέσει περίπου μιάμιση ώρα. Μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται επί τόπου τόσο για τη διασφάλιση της ειρηνικής διεξαγωγής όσο και για τη ρύθμιση της τροχαίας κίνησης και τη διευκόλυνση του κοινού. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

Σύμφωνα με τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι)/2025, ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της εκδήλωσης. Οφείλει να συνεργάζεται με την τοπική αρχή, την Αστυνομία και τον ορισμένο Υπεύθυνο Αξιωματικό-σύνδεσμο, καθώς και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Η νομοθεσία παρέχει στην Αστυνομία τη δυνατότητα να επιβάλλει περιορισμούς ή ακόμη και να διαλύσει συγκέντρωση ή πορεία, εάν αυτή παύσει να είναι ειρηνική, αν παραβιάζονται οι επιβληθέντες όροι, εάν τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα προσώπων ή η περιουσία, ή σε περίπτωση αυθόρμητης/έκτακτης συγκέντρωσης χωρίς συμμόρφωση.

Επιπλέον, σε περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι μια συγκέντρωση ενδέχεται να καταστεί μη ειρηνική, η Αστυνομία μπορεί να ζητήσει από οποιοδήποτε άτομο καλύπτει ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που το καθιστά μη αναγνωρίσιμο, να αφαιρέσει το αντικείμενο ή το μέσο μεταμφίεσης.